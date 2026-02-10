Кетрін О'Гара важко хворіла: названа причина смерті "мами Кевіна" з фільму "Сам удома"

Оголошена причина смерті відомої канадсько-американської акторки Кетрін О'Гари, яка прославилася ролями у фільмі "Сам удома" та серіалі "Шіттс Крік". 71-річна акторка пішла з життя наприкінці січня після екстреної госпіталізації.

Офіс судово-медичного експерта округу Лос-Анджелес (США) оприлюднив свідоцтво про смерть Кетрін О'Гари. Згідно з документом, акторка померла внаслідок тромбоемболії легеневої артерії. Також у свідоцтві згадується про рак прямої кишки як супутнє захворювання, пише видання The Guardian.

Екстрена госпіталізація

Канадська акторка потрапила до лікарні 30 січня через проблеми з диханням. Трагедія сталася у її будинку в престижному районі Брентвуд у Лос-Анджелесі. Лікарі констатували смерть невдовзі після госпіталізації.

Кетрін О'Гара на червоному хіднику Фото: Getty Images

Ця звістка приголомшила Голлівуд. Колеги та шанувальники висловили співчуття родині. Серед тих, хто вшанував пам'ять зірки екрана, — творці серіалу "Шіттс Крік" Юджин та Ден Леві, партнер по фільму "Бітлджус" Майкл Кітон та Маколей Калкін, який знімався разом з О'Гарою у стрічці "Сам удома".

Експрем'єр Канади Джастін Трюдо назвав покійну "улюбленою канадською іконою", а чинний прем'єр Марк Карні заявив, що країна втратила легенду.

Шлях Кетрін О'Гари

Кетрін О'Гара народилася 1954 року у Торонто. Розпочинала кар'єру у легендарному комедійному театрі Second City, де познайомилася з Юджином Леві. Їхня творча співпраця тривала десятиліттями.

Перша помітна роль у кіно — фільм 1980 року "Подвійний негатив". Широку світову популярність їй принесла роль матері головного героя у різдвяній комедії "Сам удома" (1990). Пізніше акторка повторила цю роль у сиквелі.

Колеги та шанувальники висловили співчуття родині Кетрін О'Гари Фото: ABC

О'Гара також знялася у культових стрічках Тіма Бертона "Бітлджус" (1988) та "Кошмар перед Різдвом" (1993). Вона була одружена з художником-постановником Бо Велчем. У пари народилося двоє синів.

Роль Мойри Роуз у серіалі "Шіттс Крік" принесла артистці премію "Еммі" як найкращій акторці у 2020 році. Також вона здобула "Золотий глобус" та нагороду Гільдії кіноакторів.

