Женщина переехала за границу и пожалела — в Украине лучше всего (видео)

Украинка Екатерина Бугай, которая уехала в Турцию, уже через полтора месяца разочаровалась в жизни за границей. Женщина призналась, что после периода эйфории поняла — хочет вернуться в Украину.

Она рассказала, что сначала переезд казался правильным решением и вызвал много положительных эмоций. Впрочем, с наступлением обыденности ее впечатления изменились — жизнь за границей оказалась не такой комфортной, как ожидалось. Об этом она сняла видео в Instagram.

По словам женщины, ей не подошла местная еда, а для ребенка она не увидела достаточных возможностей для развития. Она также отметила, что повседневная жизнь показалась ей "пресной и унылой".

Несмотря на это, женщина отметила красоту Турции и красивые пейзажи. Однако, по ее мнению, уровень сервиса и супермаркетов в Украине значительно выше.

В итоге она решила вернуться домой и убедилась, что лучшей страной для жизни для нее является Украина.

Украинка по имени Евгения жила некоторое время в Италии, однако так и не смогла себя там почувствовать "как дома". Она переехала в столицу Польши Варшаву, ведь там большое украинское комьюнити.

Украинка Анастасия перебралась в Бангкок и рассказала о жизни там. Раньше она жила в Польше, но решила кардинально изменить свою жизнь и решилась на переезд.

Украинка по имени Богдана рассказала о ценах на продукты в Польше в 2026 году. Что-то дороже, чем в Украине, а что-то почти по такой же цене.