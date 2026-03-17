Женщина переехала за границу и пожалела — в Украине лучше всего (видео)
Украинка Екатерина Бугай, которая уехала в Турцию, уже через полтора месяца разочаровалась в жизни за границей. Женщина призналась, что после периода эйфории поняла — хочет вернуться в Украину.
Она рассказала, что сначала переезд казался правильным решением и вызвал много положительных эмоций. Впрочем, с наступлением обыденности ее впечатления изменились — жизнь за границей оказалась не такой комфортной, как ожидалось. Об этом она сняла видео в Instagram.
По словам женщины, ей не подошла местная еда, а для ребенка она не увидела достаточных возможностей для развития. Она также отметила, что повседневная жизнь показалась ей "пресной и унылой".
Несмотря на это, женщина отметила красоту Турции и красивые пейзажи. Однако, по ее мнению, уровень сервиса и супермаркетов в Украине значительно выше.
В итоге она решила вернуться домой и убедилась, что лучшей страной для жизни для нее является Украина.
