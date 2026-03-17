Жінка переїхала за кордон і пошкодувала – в Україні найкраще (відео)

Українка Катерина Бугай, яка виїхала до Туреччини, вже за півтора місяця розчарувалася в житті за кордоном. Жінка зізналася, що після періоду ейфорії зрозуміла — хоче повернутися в Україну.

Вона розповіла, що спочатку переїзд здавався правильним рішенням і викликав багато позитивних емоцій. Втім, із настанням буденності її враження змінилися — життя за кордоном виявилося не таким комфортним, як очікувалося. Про це вона зняла відео в Instagram.

За словами жінки, їй не підійшла місцева їжа, а для дитини вона не побачила достатніх можливостей для розвитку. Вона також зазначила, що повсякденне життя здалося їй "прісним і сумним".

Попри це, жінка відзначила красу Туреччини та гарні краєвиди. Однак, на її думку, рівень сервісу та супермаркетів в Україні значно вищий.

У підсумку вона вирішила повернутися додому та переконалася, що найкращою країною для життя для неї є Україна.

Відео дня

