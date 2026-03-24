47-летняя украинская телеведущая вышла замуж в Абу-Даби (фото)
47-летняя украинская блогер, модель и телеведущая Валерия Крук, более известная как Кульбаба, вышла замуж в Абу-Даби, ОАЭ.
Новостью о переменах в личной жизни звезда соцсетей, которая недавно вырывалась из обстреливаемого Дубая, поделилась в Instagram 23 марта, хотя сама церемония состоялась чуть раньше.
Кульбаба показала свадебные фото с мужем, персону которого пока скрывает от публики. Невеста в особенный день была в белом длинном платье и фате с кружевом. А загадочный жених появился в черном костюме.
Интересно, что пара сыграла свадьбу еще 26 февраля, но только сейчас Крук решила рассказать об этом подписчикам.
"26.02.2026", — лаконично подписала кадры модель.
Отметим, что Кульбаба некоторое время находилась в отношениях с украинским футболистом Александром Яковенко. Пара неоднократно делилась совместными фото, но на этот раз Крук решила сохранить интригу, скрыв лицо возлюбленного. Поэтому, вероятно, это именно Яковенко.
В комментариях знаменитость активно поздравляют подписчики и звездные друзья, в частности дизайнер Катя Сильченко.
Кроме того, британский хореограф афро-колумбийского происхождения Франциско Гомес, хорошо известный украинским зрителям как судья популярного шоу "Танцуют все" на СТБ, сообщил о помолвке с мужем.