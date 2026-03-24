47-річна українська телеведуча вийшла заміж в Абу-Дабі (фото)
47-річна українська блогерка, модель і телеведуча Валерія Крук, більш відома як Кульбаба, вийшла заміж в Абу-Дабі, ОАЕ.
Новиною про зміни в особистому житті зірка соцмереж, яка нещодавно виривалася з обстрілюваного Дубая, поділилася в Instagram 23 березня, хоча сама церемонія відбулася трохи раніше.
Кульбаба показала весільні фото з чоловіком, персону якого поки приховує від публіки. Наречена в особливий день була в білій довгій сукні та фаті з мереживом. А загадковий наречений зʼявився в чорному костюмі.
Цікаво, що пара зіграла весілля ще 26 лютого, але лише зараз Крук вирішила розповісти про це підписникам.
"26.02.2026", — лаконічно підписала кадри модель.
Хто чоловік Кульбаби
Зазначимо, що Кульбаба певний час перебувала у стосунках з українським футболістом Олександром Яковенком. Пара неодноразово ділилася спільними фото, але цього разу Крук вирішила зберегти інтригу, приховавши обличчя коханого. Тому, ймовірно, це саме Яковенко.
У коментарях знаменитість активно вітають підписники та зіркові друзі, зокрема дизайнерка Катя Сільченко.
