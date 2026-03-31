Могилевская "засветилась" с коммунальщицами в Запорожье (видео)
Украинская певица Наталья Могилевская неделю жила в Запорожье и в один день решила поблагодарить людей, которые делают город чистым и опрятным.
Артистка познакомилась с местными коммунальщицами и подарила им цветы в знак благодарности за их тяжелую работу под постоянными обстрелами. Видео Могилевская поделилась в Instagram.
Артистка показала, как во время прогулки по Запорожью встретила команду работниц, которые убирают город.
"Женщины прекрасны! В Запорожье встретила замечательных девушек, благодаря которым, при всей напряженной ситуации, город выглядит очень опрятным и цветет Захотела познакомиться и поблагодарить", — написала певица.
Во время разговора с женщинами Наталья лично поблагодарила их за работу и призналась, что просто "в шоке" от того, как город обстреливают.
Реакция сети
В комментариях подписчики артистки поблагодарили их за такой добрый поступок:
- "Вот такого контента хочется видеть каждую секунду. Спасибо за это".
- "Наталья, Вы как будто подарили цветы каждой жительнице Запорожья. Спасибо".
- "Просто мороз по коже, я не зря Ваша поклонница еще с девчонки. Вы невероятная".
- "Боже мой, я просто плачу. Я всегда обожала Наталью и тут это видео".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Концерт украинской певицы Натальи Могилевской во Львове не обошелся без происшествий. В один момент свет в зале погас.
- Певица ответила хейтерам, которые обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров, и показала себя без макияжа.
Кроме того, артистка объяснила, почему до сих пор не показывает лица своих дочерей. Причина, по ее словам, совсем не связана ни с суевериями, ни с желанием привлечь внимание публики.