Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Могилевская "засветилась" с коммунальщицами в Запорожье (видео)

Наталья Могилевская подарила цветы коммунальщицам в Запорожье
Наталья Могилевская | Фото: nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская неделю жила в Запорожье и в один день решила поблагодарить людей, которые делают город чистым и опрятным.

Артистка познакомилась с местными коммунальщицами и подарила им цветы в знак благодарности за их тяжелую работу под постоянными обстрелами. Видео Могилевская поделилась в Instagram.

Могилевская поблагодарила коммунальщиц

Артистка показала, как во время прогулки по Запорожью встретила команду работниц, которые убирают город.

"Женщины прекрасны! В Запорожье встретила замечательных девушек, благодаря которым, при всей напряженной ситуации, город выглядит очень опрятным и цветет Захотела познакомиться и поблагодарить", — написала певица.

Во время разговора с женщинами Наталья лично поблагодарила их за работу и призналась, что просто "в шоке" от того, как город обстреливают.

Відео дня
Реакция сети

В комментариях подписчики артистки поблагодарили их за такой добрый поступок:

  • "Вот такого контента хочется видеть каждую секунду. Спасибо за это".
  • "Наталья, Вы как будто подарили цветы каждой жительнице Запорожья. Спасибо".
  • "Просто мороз по коже, я не зря Ваша поклонница еще с девчонки. Вы невероятная".
  • "Боже мой, я просто плачу. Я всегда обожала Наталью и тут это видео".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

  • Концерт украинской певицы Натальи Могилевской во Львове не обошелся без происшествий. В один момент свет в зале погас.
  • Певица ответила хейтерам, которые обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров, и показала себя без макияжа.

Кроме того, артистка объяснила, почему до сих пор не показывает лица своих дочерей. Причина, по ее словам, совсем не связана ни с суевериями, ни с желанием привлечь внимание публики.