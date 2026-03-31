Могилевская "засветилась" с коммунальщицами в Запорожье (видео)

Украинская певица Наталья Могилевская неделю жила в Запорожье и в один день решила поблагодарить людей, которые делают город чистым и опрятным.

Артистка познакомилась с местными коммунальщицами и подарила им цветы в знак благодарности за их тяжелую работу под постоянными обстрелами. Видео Могилевская поделилась в Instagram.

Артистка показала, как во время прогулки по Запорожью встретила команду работниц, которые убирают город.

"Женщины прекрасны! В Запорожье встретила замечательных девушек, благодаря которым, при всей напряженной ситуации, город выглядит очень опрятным и цветет Захотела познакомиться и поблагодарить", — написала певица.

Во время разговора с женщинами Наталья лично поблагодарила их за работу и призналась, что просто "в шоке" от того, как город обстреливают.

Реакция сети

В комментариях подписчики артистки поблагодарили их за такой добрый поступок:

"Вот такого контента хочется видеть каждую секунду. Спасибо за это".

"Наталья, Вы как будто подарили цветы каждой жительнице Запорожья. Спасибо".

"Просто мороз по коже, я не зря Ваша поклонница еще с девчонки. Вы невероятная".

"Боже мой, я просто плачу. Я всегда обожала Наталью и тут это видео".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Концерт украинской певицы Натальи Могилевской во Львове не обошелся без происшествий. В один момент свет в зале погас.

Певица ответила хейтерам, которые обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров, и показала себя без макияжа.

Кроме того, артистка объяснила, почему до сих пор не показывает лица своих дочерей. Причина, по ее словам, совсем не связана ни с суевериями, ни с желанием привлечь внимание публики.