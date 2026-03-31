Могилевська "засвітилася" з комунальницями в Запоріжжі (відео)

Українська співачка Наталія Могилевська тиждень жила в Запоріжжі і в один день вирішила подякувати людям, які роблять місто чистим та охайним.

Артистка познайомилася з місцевими комунальницями та подарувала їм квіти на знак подяки за їхню важку роботу під постійними обстрілами. Відео Могилевська поділилася в Instagram.

Могилевська подякувала комунальницям

Артистка показала, як під час прогулянки Запоріжжям зустріла команду працівниць, які прибирають місто.

"Жінки прекрасні! В Запоріжжі зустріла чудових дівчат, завдяки яким, при всій напруженій ситуації, місто виглядає дуже охайним і квітне Захотіла познайомитись та подякувати", — написала співачка.

Під час розмови з жінками Наталія особисто подякувала їм за роботу та зізналася, що просто "в шоці" від того, як місто обстрілюють.

Могилевська подякувала комунальницям Запоріжжя

Реакція мережі

У коментарях підписники артистки подякували їм за такий добрий вчинок:

"От такого контенту хочеться бачити щосекунди. Дякую за це".

"Наталю, Ви наче подарували квіти кожній жительці Запоріжжя. Дякуємо".

"Просто мороз по шкірі, я не даремно Ваша шанувальниця ще з дівчиська. Ви неймовірна".

"Боже мій, я просто плачу. Я завжди обожнювала Наталю і тут це відео".

