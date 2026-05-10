Новая девушка Мудрика впервые выложила совместное фото с футболистом: что о ней известно (фото)

Американская актриса и певица Джордин Джонс опубликовала романтическое фото с украинским футболистом Михаилом Мудриком.

26-летняя Джордин Джонс впервые показала совместное фото с Михаилом Мудриком в Instagram Stories 9 мая.

На обнародованной фотографии Мудрик и Джонс стоят обнявшись на фоне вечернего Лондона. Примечательно, что девушка тегнула украинца с сердечком.

Ранее Джордин рассказывала в Instagram, что Мудрик долгое время писал ей в соцсетях и приглашал в Диснейленд. В конце концов она таки согласилась на свидание с игроком лондонского "Челси".

"Шесть месяцев назад этот парень все время писал мне и приглашал в Париж в Диснейленд, и я его заблокировала. Сегодня я с Мудриком", — вспоминала Джордин.

Что известно о новой девушке Мудрика

Джордин Джонс прославилась как танцовщица после участия в шоу Abby's Ultimate Dance Competition. Впоследствии девушка переехала в Лос-Анджелес, где начала карьеру актрисы. Она снималась в сериалах для YouTube Red и Netflix.

Джонс сотрудничала со многими мировыми брендами как модель, а сейчас активно развивает музыкальную карьеру, выпуская поп-синглы. Сейчас у девушки почти 9 миллионов подписчиков в Instagram.

Ранее Мудрику приписывали отношения с российской моделью Виолеттой Грачевой, хотя пара никогда не афишировала свой роман.

Мудрик получил запрет на управление автомобилем после неоднократного нарушении ПДД в Великобритании.

Фокус также сообщал, что после допинг-скандала Футбольная ассоциация дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.