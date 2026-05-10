Новая девушка Мудрика впервые выложила совместное фото с футболистом: что о ней известно (фото)
Американская актриса и певица Джордин Джонс опубликовала романтическое фото с украинским футболистом Михаилом Мудриком.
26-летняя Джордин Джонс впервые показала совместное фото с Михаилом Мудриком в Instagram Stories 9 мая.
На обнародованной фотографии Мудрик и Джонс стоят обнявшись на фоне вечернего Лондона. Примечательно, что девушка тегнула украинца с сердечком.
Ранее Джордин рассказывала в Instagram, что Мудрик долгое время писал ей в соцсетях и приглашал в Диснейленд. В конце концов она таки согласилась на свидание с игроком лондонского "Челси".
"Шесть месяцев назад этот парень все время писал мне и приглашал в Париж в Диснейленд, и я его заблокировала. Сегодня я с Мудриком", — вспоминала Джордин.
Что известно о новой девушке Мудрика
Джордин Джонс прославилась как танцовщица после участия в шоу Abby's Ultimate Dance Competition. Впоследствии девушка переехала в Лос-Анджелес, где начала карьеру актрисы. Она снималась в сериалах для YouTube Red и Netflix.
Джонс сотрудничала со многими мировыми брендами как модель, а сейчас активно развивает музыкальную карьеру, выпуская поп-синглы. Сейчас у девушки почти 9 миллионов подписчиков в Instagram.
- Ранее Мудрику приписывали отношения с российской моделью Виолеттой Грачевой, хотя пара никогда не афишировала свой роман.
- Мудрик получил запрет на управление автомобилем после неоднократного нарушении ПДД в Великобритании.
Фокус также сообщал, что после допинг-скандала Футбольная ассоциация дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.