Нова дівчина Мудрика вперше виклала спільне фото з футболістом: що про неї відомо (фото)

Американська акторка та співачка Джордін Джонс опублікувала романтичне фото з українським футболістом Михайлом Мудриком.

26-річна Джордін Джонс вперше показала спільне фото з Михайлом Мудриком в Instagram Stories 9 травня.

На оприлюднені світлині Мудрик та Джонс стоять обійнявшись на тлі вечірнього Лондона. Примітно, що дівчина тегнула українця з сердечком.

Раніше Джордін розповідала в Instagram, що Мудрик тривалий час писав їй у соцмережах та запрошував до Діснейленду. Зрештою вона таки погодилась на побачення з гравцем лондонського "Челсі".

"Шість місяців тому цей хлопець весь час написував мені і запрошував до Парижу в Діснейленд, і я його заблокувала. Сьогодні я з Мудриком", — згадувала Джордін.

Що відомо про нову дівчину Мудрика

Джордін Джонс прославилась як танцівниця після участі в шоу Abby’s Ultimate Dance Competition. Згодом дівчина переїхала до Лос-Анджелеса, де розпочала кар'єру актриси. Вона знімалася у серіалах для YouTube Red та Netflix.

Джонс співпрацювала з багатьма світовими брендами як модель, а зараз активно розвиває музичну кар'єру, випускаючи поп-сингли. Наразі у дівчини майже 9 мільйонів підписників в Instagram.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Раніше Мудрику приписували стосунки з російською моделлю Віолеттою Грачовою, хоча пара ніколи не афішувала свій роман.

Мудрик отримав заборону на управління автомобілем після неодноразового порушенні ПДР у Великій Британії.

Фокус також повідомляв, що після допінг-скандалу Футбольна асоціація дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.