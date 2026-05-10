Нова дівчина Мудрика вперше виклала спільне фото з футболістом: що про неї відомо (фото)
Американська акторка та співачка Джордін Джонс опублікувала романтичне фото з українським футболістом Михайлом Мудриком.
26-річна Джордін Джонс вперше показала спільне фото з Михайлом Мудриком в Instagram Stories 9 травня.
На оприлюднені світлині Мудрик та Джонс стоять обійнявшись на тлі вечірнього Лондона. Примітно, що дівчина тегнула українця з сердечком.
Раніше Джордін розповідала в Instagram, що Мудрик тривалий час писав їй у соцмережах та запрошував до Діснейленду. Зрештою вона таки погодилась на побачення з гравцем лондонського "Челсі".
"Шість місяців тому цей хлопець весь час написував мені і запрошував до Парижу в Діснейленд, і я його заблокувала. Сьогодні я з Мудриком", — згадувала Джордін.
Що відомо про нову дівчину МудрикаВажливо
Джордін Джонс прославилась як танцівниця після участі в шоу Abby’s Ultimate Dance Competition. Згодом дівчина переїхала до Лос-Анджелеса, де розпочала кар'єру актриси. Вона знімалася у серіалах для YouTube Red та Netflix.
Джонс співпрацювала з багатьма світовими брендами як модель, а зараз активно розвиває музичну кар'єру, випускаючи поп-сингли. Наразі у дівчини майже 9 мільйонів підписників в Instagram.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Раніше Мудрику приписували стосунки з російською моделлю Віолеттою Грачовою, хоча пара ніколи не афішувала свій роман.
- Мудрик отримав заборону на управління автомобілем після неодноразового порушенні ПДР у Великій Британії.
Фокус також повідомляв, що після допінг-скандалу Футбольна асоціація дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.