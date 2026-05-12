"Должен стараться": Григорий Решетник с женой отправились за границу на отдых (фото)
Кристина Решетник отправилась в поездку за границу, взяв с собой мужа в качестве помощника. Пока блогерша делится размышлениями о жизни на "паузе", бессменный ведущий "Холостяка" шутит о своей новой роли — от носителя чемоданов до личного фотографа.
Супруги Решетник снова в дороге. На этот раз едут в Турцию, куда Кристину пригласили как инфлюенсершу. Григорий сопровождает жену, в шутку называя себя ее "личным ассистентом". По дороге к пункту назначения пара активно делилась контентом в Instagram, однако настроение у каждого свое.
Кристина призналась, что перелеты сейчас вызывают у нее сложные чувства. Несмотря на окружающую суету в аэропортах, ее не покидает ощущение, что настоящая жизнь в Украине будто замерла.Важно
"Каждый раз смешанные ощущения в аэропортах и в полетах. У нас забрали нормальную жизнь. Весь мир живет, движется, а мы словно на паузе", — пишет Кристина.
Григорий опубликовал кадры с чемоданами, отметив, что давно привык к роли "носильщика", ведь сам привык путешествовать только с рюкзаком. Ведущий добавил, что в этой поездке он выполняет сразу несколько функций: охранника, фотографа и главной поддержки для жены-блогерши.
"Я давно в этом спорте — носить чемоданы жены. Потому что все мои вещи уместились в рюкзак. Но должен стараться, потому что любимая взяла меня с собой, чтобы я ее охранял, помогал, фотографировал", — пишет он.
