"Маю старатися": Григорій Решетнік з дружиною вирушили за кордон на відпочинок (фото)
Христина Решетнік вирушила у поїздку за кордон, взявши із собою чоловіка як помічника. Поки блогерка ділиться роздумами про життя на "паузі", незмінний ведучий "Холостяка" жартує про свою нову роль – від носія валіз до особистого фотографа.
Подружжя Решетніків знову в дорозі. Цього разу їдуть до Туреччини, куди Христину запросили як інфлюенсерку. Григорій супроводжує дружину, жартома називаючи себе її "особистим асистентом". Дорогою до пункту призначення пара активно ділилася контентом в Instagram, проте настрій у кожного свій.
Христина зізналася, що перельоти зараз викликають у неї складні почуття. Попри навколишню метушню в аеропортах, її не полишає відчуття, що справжнє життя в Україні ніби завмерло.Важливо
"Щоразу змішані відчуття в аеропортах і в польотах. В нас забрали нормальне життя. Весь світ живе, рухається, а ми немов на паузі", – пише Христина.
Григорій опублікував кадри з валізами, зазначивши, що давно звик до ролі "носія", адже сам звик подорожувати лише з рюкзаком. Ведучий додав, що у цій поїздці він виконує одразу кілька функцій: охоронця, фотографа та головної підтримки для дружини-блогерки.
"Я давно в цьому спорті – носити валізи дружини. Бо всі мої речі вмістились в рюкзак. Але маю старатися, бо кохана взяла мене з собою, щоб я її охороняв, допомагав, фотографував", – пише він.
