Потап после развода захотел в "Холостяк": ведущий шоу иронично отреагировал

Давний ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" на СТБ Григорий Решетник отреагировал на желание Потапа стать главным героем проекта на фоне развода с Настей Каменских.

В комментарии "На самом деле Show" шоумен после заявлений продюсера признался, что не очень верит в правдивость его слов. А на шоу надо идти действительно одиноким людям.

"Прежде чем проситься на "Холостяк", нужно быть холостяком. И не только в плане какого-то креатива, пиара, а по-настоящему. Поэтому взрослые ребята должны действовать сознательно и по-взрослому, и ни в коем случае не строить пиар-проекты на личных чувствах и отношениях", — сказал Решетник.

Настя и Потап развелись после семи лет брака Фото: коллаж Фокус

Потап и Настя развелись

1 мая 2026 года артисты официально сообщили о разводе после семи лет брака и ряда слухов в сети об их разрыве. В 2019 году Настя Каменских и Потап неожиданно для фанатов узаконили свои отношения, ведь до последнего скрывали свой роман. Теперь, спустя семь лет, их официальная романтическая история закончилась.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все доходит до конца. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению", — говорилось в заявлении звезд.

Последние годы Каменских и Потапенко подогревали слухи о разрыве, однако официально они все опровергали. Более того, рэпер в одном из интервью признавался, что хочет еще детей.

