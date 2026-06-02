Потап після розлучення захотів у "Холостяк": ведучий шоу іронічно відреагував

Давній ведучий романтичного реаліті-шоу "Холостяк" на СТБ Григорій Решетнік відреагував на бажання Потапа стати головним героєм проєкту на фоні розлучення з Настею Каменських.

У коментарі "Насправді Show" шоумен після заяв продюсера зізнався, що не дуже вірить у правдивість його слів. А на шоу треба йти справді самотнім людям.

"Перш ніж проситися на "Холостяк", потрібно бути холостяком. І не лише в плані якогось креативу, піару, а по-справжньому. Тому дорослі хлопці мають діяти свідомо і по-дорослому, і в жодному разі не будувати піар-проєкти на особистих почуттях та стосунках", — сказав Решетнік.

Настя та Потап розлучилися після семи років шлюбу Фото: колаж Фокус

Потап та Настя розлучилися

1 травня 2026 року артисти офіційно повідомили про розлучення після семи років шлюбу та низки чуток у мережі про їхній розрив. У 2019 році Настя Каменських та Потап несподівано для фанатів узаконили свої стосунки, адже до останнього приховували свій роман. Тепер, через сім років, їхня офіційна романтична історія закінчилася.

"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все доходить до кінця. "Как ты не крути, но мы не пара". Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом всіх цих років. Просимо розуміння і поваги до нашого рішення", — йшлося в заяві зірок.

Останні роки Каменських та Потапенко підігрівали чутки про розрив, проте офіційно вони все спростовували. Ба більше, репер в одному з інтервʼю зізнавався, що хоче ще дітей.

