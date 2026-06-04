Мужчина побил рекорд, выловив рыбу-переростка длиной 2,5 метра (фото)

В минувшие выходные на реке Ваал возле Додеварда, Нидерланды, рыбакам на крючок попался настоящий гигант длиной 249 сантиметров. Как оказалось, это самый большой официально зарегистрированный сом в Нидерландах.

Новым рекордсменом стал Мохаммед Массауди. Интересно, что его товарищ, Пол Бремс, обладатель этого титула предыдущих лет. Об этом первым сообщило издание Blinker.

Бремс удерживал нидерландский рекорд, поймав сома длиной 2,47 метра. В течение многих лет он постоянно улучшал свои результаты: в 2023 году поймал сома длиной 2,42 метра, в 2024 году — 2,46 метра, а в 2025 году, наконец, — рекордную на то время рыбу длиной 2,47 метра. Преодоление отметки в 2,50 метра казалось лишь вопросом времени, но не суждено было.

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Рекордная рыба

Бремс и его напарник Мохаммед Массауди заметили на эхолоте чрезвычайно крупную рыбу в реке Ваал. Вместо того, чтобы сразу же бросаться на нее, они оставили это место в покое на несколько дней, чтобы не спугнуть свою добычу. Тактика дала результат.

Відео дня

Удочка Массауди согнулась под тяжестью рыбы. Когда сом наконец оказался на мелководье, вмешался Бремс. Он держал рыбу и помог вытащить ее на берег.

Рыбакам на крючок попался настоящий гигант Фото: Bild

Затем наступил момент истины — измерение и взвешивание: 249 сантиметров! Новый рекорд Нидерландов. Для Массауди это закончилось записью в списки рекордов. Бремс же потерял свой титул.

Однако Бремс не сердится на своего напарника. Рыбаки называют себя Catfish Matties, что в переводе означает "приятели-сомоловцы". "Теперь я могу с гордостью передать эстафету своему приятелю. Catfish Matties снова это сделали", — заявил Бремс после улова.

Сома выпустили

Кстати, гигантский сом после измерения не попал на гриль, его выпустили. Вероятно, рыба продолжит расти — и, возможно, однажды Пол все-таки установит рекорд в 2,50 метра.

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