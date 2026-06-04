Чоловік побив рекорд, виловивши рибу-переростка завдовжки 2,5 метра (фото)

Минулих вихідних на річці Ваал біля Додеварда, Нідерланди, рибалкам на гачок потрапив справжній гігант завдовжки 249 сантиметрів. Як виявилось, це найбільший офіційно зареєстрований сом у Нідерландах.

Новим рекордсменом став Мохаммед Массауді. Цікаво, що його товариш, Пол Бремс, власник цього титулу попередніх років. Про це першим повідомило видання Blinker.

Бремс утримував нідерландський рекорд, зловивши сома довжиною 2,47 метра. Протягом багатьох років він постійно покращував свої результати: у 2023 році зловив сома завдовжки 2,42 метра, у 2024 році — 2,46 метра, а у 2025 році, нарешті, — рекордну на той час рибу довжиною 2,47 метра. Подолання позначки в 2,50 метра здавалося лише питанням часу, але не судилося.

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Рекордна риба

Бремс і його напарник Мохаммед Массауді помітили на ехолоті надзвичайно велику рибу у річці Ваал. Замість того, щоб відразу ж кидатися на неї, вони залишили це місце в спокої на кілька днів, щоб не злякати свою здобич. Тактика дала результат.

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Вудка Массауді зігнулася під вагою риби. Коли сом нарешті опинився на мілководді, втрутився Бремс. Він тримав рибу та допоміг витягнути її на берег.

Рибалкам на гачок потрапив справжній гігант Фото: Bild

Потім настав момент істини – вимірювання та зважування: 249 сантиметрів! Новий рекорд Нідерландів. Для Массауді це закінчилося записом у списки рекордів. Бремс же втратив свій титул.

Проте Бремс не сердиться на свого напарника. Рибалки називають себе "Catfish Matties", що в перекладі означає "приятелі-сомоловці". "Тепер я можу з гордістю передати естафету своєму приятелю. Catfish Matties знову це зробили", — заявив Бремс після улову.

Сома випустили

До речі, гігантський сом після вимірювання не потрапив на гриль, його випустили. Ймовірно, риба продовжить рости — і, можливо, одного дня Пол все-таки встановить рекорд у 2,50 метра.

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