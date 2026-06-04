"Стал лежачим и угас": Киркоров впервые признался, какая болезнь свела в могилу его отца
Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает режим Кремля, после смерти своего известного отца раскрыл подробности его здоровья в последние месяцы. 2 июня Бедросу могло исполниться 94 года, но он не дожил даже до 93-х. Болгарский певец умер 18 марта 2025 года.
Киркоров вместе с российскими СМИ посетил могилу отца и рассказал, что его жизнь унесла не только болезнь, пишет журнал "WomanHit"
Киркоров уверен, что Бедрос мог дожить и до 100 лет, но роковой для него стала травма ноги, которая приковала его к постели.
"Он ходил, танцевал, а потом вот эта травма с ногой. И все. Его подкосило, он стал лежачим и угас. А ему категорически нельзя было лежать. Если бы он был на ногах, то прожил бы до ста", — заявил Филипп.
Какая именно травма ускорила смерть отца, Киркоров не сообщил. Но СМИ предполагают, что Бедрос получил перелом шейки бедра, что является очень опасным для пожилого человека.
Ранее официальной сообщалось, что причиной смерти отца Киркорова была остановка сердца. Бедрос умер у себя дома в кругу семьи.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Киркоров присвоил себе победу на Евровидении-2026. Исполнительница Dara поставила его на место.
- СБУ сообщила о подозрении российскому артисту Филиппу Киркорову из-за нарушения порядка въезда на территорию Украины с целью причинения вреда национальным интересам.
- Путинист Киркоров, которому недавно диагностировали неизлечимую болезнь, упал на сцене посреди концерта.
- 21 августа российские медиа сообщили, что Филиппу Киркорову диагностировали неизлечимую болезнь — сахарный диабет второго типа.