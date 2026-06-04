Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает режим Кремля, после смерти своего известного отца раскрыл подробности его здоровья в последние месяцы. 2 июня Бедросу могло исполниться 94 года, но он не дожил даже до 93-х. Болгарский певец умер 18 марта 2025 года.

Киркоров вместе с российскими СМИ посетил могилу отца и рассказал, что его жизнь унесла не только болезнь, пишет журнал "WomanHit"

Киркоров уверен, что Бедрос мог дожить и до 100 лет, но роковой для него стала травма ноги, которая приковала его к постели.

"Он ходил, танцевал, а потом вот эта травма с ногой. И все. Его подкосило, он стал лежачим и угас. А ему категорически нельзя было лежать. Если бы он был на ногах, то прожил бы до ста", — заявил Филипп.

Филипп Киркоров с отцом Бедросом Фото: руские СМИ

Какая именно травма ускорила смерть отца, Киркоров не сообщил. Но СМИ предполагают, что Бедрос получил перелом шейки бедра, что является очень опасным для пожилого человека.

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Ранее официальной сообщалось, что причиной смерти отца Киркорова была остановка сердца. Бедрос умер у себя дома в кругу семьи.

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