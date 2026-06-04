Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує режим Кремля, після смерті свого відомого батька розкрив подробиці його здоров'я в останні місяці. 2 червня Бедросу могло виповнитися 94 роки, але він не дожив навіть до 93-х. Болгарський співак помер 18 березня 2025 року.

Кіркоров разом із російськими ЗМІ відвідав могилу батька та розповів, що його життя забрала не тільки хвороба, пише журнал "WomanHit"

Кіркоров упевнений, що Бедрос міг дожити і до 100 років, але фатальною для нього стала травма ноги, яка прикувала його до ліжка.

"Він ходив, танцював, а потім ось ця травма з ногою. І все. Його підкосило, він став лежачим і згас. А йому категорично не можна було лежати. Якби він був на ногах, то прожив би до ста", — заявив Філіп.

Філіп Кіркоров з батьком Бедросом Фото: російські ЗМІ

Яка саме травма прискорила смерть батька, Кіркоров не повідомив. Але ЗМІ припускають, що Бедрос отримав перелом шийки стегна, що є дуже небезпечним для літньої людини.

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Раніше офіційною повідомлялося, що причиною смерті батька Кіркорова була зупинка серця. Бедрос помер у себе вдома в колі сім'ї.

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