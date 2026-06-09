Алина Гросу показала лицо своего сына от россиянина (видео)

Украинская певица Алина Гросу, которая в апреле впервые стала мамой, показала лицо своего первенца Марка-Габриэля.

Семейными кадрами звездная мамочка после скандала с крещением ребенка поделилась в Instagram.

Как выглядит сын Алины Гросу

Алина показала, как танцует с малышом под свою новую песню "Мой рай".

"В номинации самый зацелованный сегодня мужчина побеждает эта булочка", — написала Гросу.

А в комментариях Марка-Габриэля начали засыпать комплиментами.

Алина Гросу с сыном

Также певица показала малыша на руках, вероятно, его папы.

Сын Алины Гросу Фото: Instagram

Муж Гросу — россиянин?

В сети поговаривают, что звезда сцены вышла замуж за российского актера Романа Полянского. В свое время они встречались, но разошлись. В начале 2024 года Алина вышла замуж, однако лицо избранника так и не показала, не назвав даже его имени.

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Моментом разоблачения стало, когда госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная поделилась кадрами с Романом и Алиной после встречи в США в сентябре 2024 и назвала мужчину "спутником певицы по жизни".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу покрестила маленького сына Марка-Габриэля в Черновцах. Крестной мамой малыша стала Ирина Билык.

Артистка впервые отреагировала на скандал, который разгорелся вокруг крестин ее сына, а именно храма, где проходило таинство.

Кроме того, звезда решила больше не прятать лицо малыша. Артистка впервые опубликовала кадры Марка-Габриэля.