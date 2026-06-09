Аліна Гросу показала обличчя свого сина від росіянина (відео)

Українська співачка Аліна Гросу, яка у квітні вперше стала мамою, показала обличчя свого первістка Марка-Габріеля.

Сімейними кадрами зіркова матуся після скандалу з хрещенням дитини поділилася в Instagram.

Як виглядає син Аліни Гросу

Аліна показала, як танцює з малюком під свою нову пісню "Мій рай".

"В номінації самий зацілований сьогодні чоловік перемагає ця булочка", — написала Гросу.

А в коментарях Марка-Габріеля почали засипати компліментами.

Аліна Гросу із сином

Також співачка показала малюка на руках, ймовірно, його тата.

Син Аліни Гросу Фото: Instagram

Чоловік Гросу — росіянин?

У мережі подейкують, що зірка сцени одружилася з російським актором Романом Полянським. Свого часу вони зустрічалися, але розійшлися. На початку 2024 року Аліна одружилася, проте обличчя обранця так і не показала, не назвавши навіть його імені.

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Моментом викриття стало, коли пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з Романом та Аліною після зустрічі в США у вересні 2024 та назвала чоловіка "супутником співачки по життю".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Аліна Гросу похрестила маленького сина Марка-Габріеля в Чернівцях. Хресною мамою малюка стала Ірина Білик.

Артистка вперше відреагувала на скандал, який розгорівся навколо хрестин її сина, а саме храму, де проходило таїнство.

Крім того, зірка вирішила більше не ховати обличчя малюка. Артистка вперше опублікувала кадри Марка-Габріеля.