Военный заявил, что мобилизованный певец Меловин в СЗЧ: "Такое равенство"

Украинского певца Меловина (Константина Бочарова) публично обвиняют в СЗЧ. В прошлом году артист объявил о призыве в ряды ГПСУ.

Военный Станислав "Осман" Бунятов 14 июня заявил в своем Telegram-канале, что Меловин ушел в СЗЧ и даже официально находится в розыске.

Меловин ушел в СЗЧ?

"Бочаров Константин "MELOVIN", который заявлял о том, что вступил в ряды оркестра ГПСУ и пиарился на этом, ушел в СЗЧ после неудачной попытки списаться через "дурку". По данным ГПСУ, находится в розыске в статусе "Дезертир", но это не мешает ему давать концерты. Сегодня в 19:00 он выступает в Киеве", — написал Бунятов.

Военный добавил, что это "такое равенство": "Если ты гей, то полиция тебя не тронет, а если пошел в СЗЧ, чтобы перевестись в боевое подразделение с адекватными командирами, то к тебе домой едет "КОРД".

Відео дня

Эти новости уже прокомментировал блогер-сплетник Богдан Беспалов.

"Меловин, СЗЧ — это не шутки. Уже разлетелось по пабликам", — написал он.

На данный момент артист не прокомментировал эти обвинения.

Меловина обвиняют в СЗЧ Фото: Telegram

Служба Меловина

Отметим, что Меловин был призван в ряды Государственной пограничной службы в апреле 2025 года. Певец стал частью ансамбля, сообщив об этом прямо со сцены.

Богдан Беспалов впоследствии обвинил артиста в том, что его якобы "отмазали" от службы в армии. А история с лечением была выдумкой, чтобы отвлечь внимание.

"Я не списан. Это выдумка, после которой начался буллинг. Просто я уже не смогу переломить сложившееся мнение, которое раздули", — заявил Меловин.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Константин Бочаров отреагировал на критику в адрес его военной службы и слухи о якобы "списании".

Дом родителей певца пострадал от российского обстрела Одессы 6 апреля.

Кроме того, Меловин прокомментировала разрыв с женихом, парамедиком ВСУ Петром Злотой.