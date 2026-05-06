"У меня обеспеченная жизнь": Меловин ответил, списали ли его со службы (видео)

Украинский певец и участник Евровидения Меловин (Константин Бочаров) отреагировал на критику его военной службы и слухи о якобы "списании".

Артист отвечал в Threads на вопросы украинцев. По словам Меловина, сейчас он — контрактник, но денежное обеспечение не получает.

Меловина списали со службы?

"Я не списан. Это вброс, после которого начался буллинг. Просто я уже не переплюну сложившееся мнение, которое разогнали", — написал музыкант.

По словам Константина, на денежное обеспечение он не претендует, поскольку имеет "обеспеченную жизнь". К тому же, Меловин помогает военным.

"Нет. У меня обеспеченная жизнь, я не посягаю на это. И постоянно помогаю ребятам. Из последнего — купил квартиру военному. Мое образование в Глиере напрямую связано с моей деятельностью. Не ищите врага там, где его нет", — заявил певец.

Бочаров попросил проверять официальную информацию перед тем, как "гнать" на него.

"Прокапался, подлечился и вернулся", — говорит участник Евровидения.

По словам Меловина, у него было тревожно-депрессивное расстройство: "Адаптационное расстройство. Первый раз произошло в 2021 году, это также публичная информация. Я это освещал, чтобы люди понимали панические атаки. Последний раз произошел рецидив с ухудшением и мне пришлось снова проходить лечение. Но я не списан. Это вброс, за который началась травля".

Также певец признался, что на фронт пока не готов идти, но "если загребут, то загребут".

"Мы все здесь живем. Я без продюсера и без связей и живу здесь, и работаю здесь, чтобы иметь возможность помогать другим", — написал Мел.

Служба Меловина

Украинский блогер Богдан Беспалов ранее обвинил певца в том, что того якобы "отмазали" от службы в армии. А история с лечением была выдумкой, чтобы отвлечь внимание.

Отметим, что Меловин мобилизовался в ряды Государственной пограничной службы в апреле 2025 года. Он стал частью ансамбля, сообщив об этом прямо со сцены.

