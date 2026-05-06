"У мене забезпечене життя": Меловін відповів, чи списали його зі служби (відео)

Український співак та учасник Євробачення Меловін (Костянтин Бочаров) відреагував на критику його військової служби та чутки про нібито "списання".

Артист повідповідав у Threads на запитання українців. За словами Меловіна, наразі він — контрактник, але грошове забезпечення не отримує.

Меловіна списали зі служби?

"Я не списаний. Це вкид, після якого почався булінг. Просто я вже не переплюну сформовану думку, яку розігнали", — написав музикант.

За словами Костянтина, на грошове забезпечення він не претендує, оскільки має "забезпечене життя". До того ж, Меловін допомагає військовим.

"Ні. У мене забезпечене життя, я не посягаю на це. І постійно допомагаю хлопцям. З останнього — купив квартиру військовому. Моя освіта в Глієрі безпосередньо пов'язана з моєю діяльністю. Не шукайте ворога там, де його немає", — заявив співак.

Бочаров попросив перевіряти офіційну інформацію перед тим, як "гнати" на нього.

"Прокапався, підлікувався і повернувся", — каже учасник Євробачення.

За словами Меловіна, у нього був тривожно-депресивний розлад: "Адаптаційний розлад. Перший раз стався у 2021 році, це також публічна інформація. Я це висвітлював, щоб люди розуміли панічні атаки. Востаннє стався рецидив з погіршенням і мені довелось знову проходити лікування. Але я не списаний. Це вкид, за який почалась травля".

Також співак зізнався, що на фронт наразі не готовий йти, але "якщо загребуть, то загребуть".

"Ми усі тут живемо. Я без продюсера та без звʼязків і живу тут, і працюю тут, щоб мати змогу допомагати іншим", — написав Мел.

Служба Меловіна

Український блогер Богдан Беспалов раніше звинуватив співака в тому, що того начебто "відмазали" від служби в армії. А історія з лікуванням була вигадкою, аби відволікти увагу.

Зазначимо, що Меловін мобілізувався до лав Державної прикордонної служби у квітні 2025 року. Він став частиною ансамблю, повідомивши про це прямо зі сцени.

