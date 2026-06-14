Військовий заявив, що мобілізований співак Меловін у СЗЧ: "Така рівність"

Українського співака Меловіна (Костянтина Бочарова) публічно звинувачують у СЗЧ. Минулого року артист оголосив про мобілізацію до лав ДПСУ.

Військовий Станіслав "Осман" Бунятов 14 червня заявив у своєму Telegram-каналі, що Меловін пішов у СЗЧ і навіть офіційно перебуває в розшуку.

Меловін пішов у СЗЧ?

"Бочаров Костянтин "MELOVIN", який заявляв про те, що долучився до лав оркестру ДПСУ і піарився на цьому, пішов у СЗЧ після невдалої спроби списатися через "дурку". За даними ДПСУ, перебуває в розшуку в статусі "Дезертир", але це не заважає йому давати концерти. Сьогодні о 19:00 він виступає в Києві", — написав Бунятов.

Військовий додав, що це "така рівність": "Якщо ти гей, то поліція тебе не турбуватиме, а якщо пішов у СЗЧ, щоб перевестися в бойовий підрозділ з адекватними командирами, то до тебе додому їде "КОРД".

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Такі новини прокоментував уже блогер-пліткар Богдан Беспалов.

"Меловіне, СЗЧ це не жарти. Вже несеться в пабліках", — написав він.

Наразі в артиста не прокоментували такі звинувачення.

Меловіна звинувачують в СЗЧ Фото: Telegram

Служба Меловіна

Зазначимо, що Меловін мобілізувався до лав Державної прикордонної служби у квітні 2025 року. Співак став частиною ансамблю, повідомивши про це прямо зі сцени.

Богдан Беспалов згодом звинуватив артиста в тому, що його начебто "відмазали" від служби в армії. А історія з лікуванням була вигадкою, аби відволікти увагу.

"Я не списаний. Це вкид, після якого почався булінг. Просто я вже не переплюну сформовану думку, яку розігнали", — заявив Меловін.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Костянтин Бочаров відреагував на критику його військової служби та чутки про нібито "списання".

Будинок батьків співака постраждав від російського обстрілу Одеси 6 квітня.

Крім того, Меловін прокоментував розрив з нареченим, парамедиком ЗСУ Петром Злотою.