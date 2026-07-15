Не из-за рака: раскрыли причину смерти звезды "Парка Юрского периода"

Новозеландский актёр Сэм Нилл, который долгое время болел раком, перед смертью заболел пневмонией, что окончательно подорвало его иммунитет.

Журналистка Лора Тингл раскрыла жуткие подробности последних лет жизни актера, скончавшегося в возрасте 78 лет, в эфире программы "Sydney Mornings".

Раскрыта причина смерти Сэма Нилла

Борьба Нилла с раком значительно ослабила его иммунную систему. А перед смертью актер заболел пневмонией. Из-за этого мужчина был очень огорчен тем, что ему снова придется бороться с новой болезнью после выздоровления от другой.

"На самом деле это ужасно. Как-то в интервью он сказал, что не боится смерти. Но он был разочарован. Он говорил: "О Боже! Я только что победил рак, а теперь у меня пневмония. Что дальше?" Сэм прошел немало курсов химиотерапии и иммунотерапии. К счастью, это в конце концов помогло ему победить рак крови. Однако лечение сильно подорвало его иммунную систему. Его бедный организм просто истощился. Последние несколько недель он был очень болен, и все, кто его любил, желали ему сил. Он не смог преодолеть это новое испытание", — прокомментировала Тингл.

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Сэм Нил в фильме "Парк Юрского периода" Фото: Instagram

Рак у Сэма Нилла

В 2023 году актёр рассказал, что у него обнаружили рак крови третьей стадии и что на тот момент он уже находился на 12-м месяце ремиссии. Нилл говорил, что "не боится смерти" и проходит терапию новыми экспериментальными препаратами.

Несмотря на это, мужчина знал, что терапия не будет длиться вечно. Врачи сказали ему, что однажды препарат перестанет действовать, и, по его словам, он был "к этому готов".

"Я ни в коем случае не боюсь смерти. Меня это не беспокоит. Меня это никогда не беспокоило с самого начала, но я был раздражён, потому что есть вещи, которые я всё ещё хочу сделать. Очень раздражает процесс умирания. Но я его не боюсь", — говорил Сэм.

У актёра остались четверо детей и шестеро внуков: сын Эндрю, которого отдали на усыновление, когда актёру было чуть за двадцать, и с которым он воссоединился в 1994 году; сын Тим от актрисы Лизы Харроу; дочь Елена от визажистки Норико Ватанабе; и Майко — дочь Ватанабе от первого брака, которую Нил усыновил.

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