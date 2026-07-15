Не через рак: розкрили причину смерті зірки "Парку Юрського періоду"

Новозеландський актор Сем Нілл, який тривалий час хворів на рак, перед смертю підхопив пневмонію, що остаточно підірвало його імунітет.

Журналістка Лора Тінгл розкрила моторошні подробиці останніх років життя актора, який помер у віці 78 років, в ефірі Sydney Mornings.

Р﻿озкрита причина смерті Сема Нілла

Боротьба Нілла з онкологією значно послабила його імунну систему. А перед смертю актор захворів на пневмонію. Через це чоловік був дуже засмучений, що знову доведеться боротися з новою хворобою після одужання від іншої.

"Насправді це жахливо. Якось в інтерв'ю він сказав, що не боїться смерті. Але він був розчарований. Він казав: "О Боже! Я щойно подолав рак, а тепер в мене пневмонія. Що далі?" Сем пройшов чимало курсів хімієтерапії та імунотерапії. На щастя, це зрештою допомогло йому подолати рак крові. Однак лікування сильно підірвало його імунну систему. Його бідний організм просто виснажився. Останні кілька тижнів він був дуже хворий, і всі, хто його любив, бажали йому сил. Він не зміг подолати це нове випробування", — прокоментувала Тінгл.

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Сем Нілл у фільмі "Парк Юрського періоду" Фото: Instagram

Рак у Сема Нілла

У 2023 році актор розповів, що в нього виявили рак крові третьої стадії і він на той момент уже був на 12-му місяці ремісії. Нілл казав, що "не боїться смерті" й проходить терапію новими експериментальними препаратами.

Попри це, чоловік знав, що терапія не триватиме вічно. Лікарі сказали йому, що одного разу препарат перестане діяти, і, за його словами, він був "до цього готовий".

"Я жодним чином не боюся смерті. Мене це не турбує. Мене це ніколи не турбувало із самого початку, але я був роздратований, тому що є речі, які я все ще хочу зробити. Дуже дратує вмирання. Але я його не боюся", — казав Сем.

В актора залишилося четверо дітей і шестеро онуків: син Ендрю, якого віддали на усиновлення, коли акторові було трохи за двадцять, і з яким він возз'єднався 1994 року; син Тім від акторки Лізи Гарроу; донька Олена від візажистки Норіко Ватанабе; та Майко — донька Ватанабе від першого шлюбу, яку Ніл усиновив.

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