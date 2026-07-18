25 минутах езды от океана: переселенка показала дом в Испании за 22 тысячи евро (фото)

Блогерша по имени Ксения показала выставленный на продажу дом в Испании. Там нет ни коммуникаций — воды, электричества, отопления, — ни окон и дверей.

Судя по видео, которое опубликовала переселенка, жилье нуждается в капитальном ремонте. Однако среди значительных преимуществ — роскошные виды, а также непосредственная близость к побережью океана — всего 25 минут. Чем интересна эта локация — читайте в материале Фокуса.

"Дом в Испании за 22 500 евро. До океана — 25 минут. Дорога пролегает серпантином. Коммуникации отключены. Нужно обустроить септик. Также необходим ремонт и восстановление крыши. Дом неплохой за эту цену в нынешних реалиях", – пишет Ксения.

Внутри дома за 22 тысячи евро Фото: TikTok

К сожалению, у дома нет земельного участка, однако недавно была проложена подъездная дорога.

Відео дня

По словам женщины, это неплохой вариант за свои деньги для тех, кто хочет жить вдали от цивилизации, любуясь видами на местные поля. "Здесь очень красиво, природа прекрасная", — подытожила автор видео.

Дом в Испании, выставленный на продажу Фото: TikTok

Интересно, что во многих регионах Европы, в частности в Испании и Италии, на протяжении десятилетий продолжается отток молодежи из деревень и небольших городков в крупные мегаполисы. Старшее поколение уходит, а дома остаются пустыми. Местные власти и наследники не всегда имеют средства или желание их содержать, именно поэтому на рынке появляется огромное количество полуразрушенного жилья по символическим ценам — от нескольких тысяч евро до буквально одного евро.

Самый громкий пример такой политики — итальянская программа "дом за 1 евро", которую отдельные муниципалитеты страны запустили ещё в 2017 году. Главная цель инициативы — остановить депопуляцию и вернуть жизнь в малые населённые пункты, а не заработать на продаже недвижимости.

"Дом за 1 евро"

Муниципалитеты в Италии продают заброшенные или обветшалые здания за 1 евро, чтобы оживить небольшие города, остановить депопуляцию и привлечь новых жителей. Формально сделка заключается не с муниципалитетом, а с частным владельцем — людьми, которые больше не хотят нести расходы на разрушенную наследственную недвижимость и передают её на баланс общины, которая и организует весь процесс продажи.

Среди городов, где в свое время удалось продать заброшенные дома иностранцам, — сицилийский Муссомели и Зунголи в Кампании.

Преимущества для покупателя

Символическая стартовая цена — от 1 евро.

Возможность стать владельцем дома в живописном историческом поселке, зачастую с видом на горы или море.

В некоторых случаях государство или регион частично компенсируют расходы на ремонт, если он выполнен лицензированными подрядчиками.

Местные власти заинтересованы в покупателях и нередко идут навстречу в бюрократических вопросах, чтобы "оживить" общину.

Скрытые проблемы и риски

Несмотря на привлекательную цену, "дешёвый" дом на самом деле может обойтись в десятки тысяч евро.

По оценкам, на восстановление такого жилья обычно уходит от 20 до 100 тысяч евро, ещё 3–5 тысяч евро — на оформление документов и 2–5 тысяч евро — на гарантийный депозит. В отдельных случаях итоговая сумма ремонта может достигать даже 20–50 тысяч евро в зависимости от размера дома.

Покупатель, как правило, сразу вносит гарантийный депозит в размере от 5 тысяч евро, который не возвращается, если ремонт не начнется в установленные сроки. Кроме того, придется оплатить услуги нотариуса, налоги, а также услуги архитектора и оформление разрешительной документации.

Некоторые дома продаются по умеренным ценам Фото: Alamy

В некоторых городах, например в Муссомеле, владельцы обязаны восстановить внешний фасад дома в первоначальном стиле, тогда как с интерьером можно делать практически всё, что угодно. Если не успеть с ремонтом фасада в установленный срок (как правило, до трех лет), покупателю грозит штраф в несколько тысяч евро.

В рамках некоторых программ покупателю запрещается сдавать дом в аренду или перепродавать его до завершения ремонта и в течение определенного срока после него — то есть этот вариант подходит скорее для тех, кто планирует жить в доме лично, а не для быстрого инвестирования.

Поэтому перед покупкой стоит заранее выяснить состояние крыши и инженерных сетей, наличие земельного участка, требования местных властей в отношении сроков и стиля реконструкции, а также реалистично оценить бюджет.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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