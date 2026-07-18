25 хв до океану: переселенка показала будинок в Іспанії за 22 тисячі євро (фото)

Блогерка, яку звуть Ксенія, показала виставлений на продаж будинок в Іспанії. Там немає ані зручностей – води, електрики, опалення, ані вікон та дверей.

Судячи з відео, яке опублікувала переселенка, житло потребує капітального ремонту. Однак серед значних переваг – розкішні краєвиди, а такою безпосередня близькість до узбережжя океану – всього 25 хв. Чим цікава ця локація, – читайте у матеріалі Фокусу.

"Будинок в Іспанії за 22 500 євро. До океану – 25 хв. Дорога пролягає серпантином. Комунікації відключені. Потрібно облаштувати септик. Також необхідний ремонт і відновлення даху. Будинок непоганий за цю ціну в нинішніх реаліях", – пише Ксенія.

Всередині будинку за 22 тисячі євро Фото: TikTok

На жаль, біля будинку немає земельної ділянки, однак нещодавно прокладена під’їзна дорога.

За словами жінки – це непоганий варіант за свої гроші для людей, які хочуть жити подалі від цивілізації, милуючись краєвидами на місцеві поля. "Тут дуже гарно, природа гарна", – підсумувала авторка відео.

Відео дня

Будинок в Іспанії, який виставили на продаж Фото: TikTok

Цікаво, що у багатьох регіонах Європи, зокрема в Іспанії та Італії, десятиліттями триває відтік молоді з сіл і маленьких містечок до великих мегаполісів. Старше покоління відходить, а будинки залишаються порожніми. Місцева влада й спадкоємці не завжди мають кошти чи бажання їх утримувати, саме тому на ринку з'являється величезна кількість напівзруйнованого житла за символічними цінами – від кількох тисяч євро до буквально одного євро.

Найгучніший приклад такої політики – італійська програма "будинок за 1 євро", яку окремі муніципалітети країни запустили ще у 2017 році. Головна мета ініціативи – зупинити депопуляцію та повернути життя у малі поселення, а не заробити на продажу нерухомості.

"Будинок за 1 євро"

Комуни в Італії продають покинуті або занедбані будівлі за 1 євро, щоб оживити малі міста, зупинити депопуляцію та залучити нових мешканців. Формально угода укладається не з муніципалітетом, а з приватним власником – людьми, які більше не хочуть нести витрати на зруйновану спадкову нерухомість і передають її на баланс громади, яка вже й організовує весь процес продажу.

Серед міст, де свого часу вдалося продати занедбані будинки іноземцям, – сицилійське Муссомелі та Зунголі в Кампанії.

Переваги для покупця

Символічна початкова ціна – від 1 євро.

Можливість стати власником будинку в мальовничому історичному селищі, часто з видом на гори чи море.

У деяких випадках держава чи регіон частково компенсують витрати на ремонт, якщо він виконаний ліцензованими підрядниками.

Місцева влада зацікавлена у покупцях і нерідко йде назустріч у бюрократичних питаннях, аби "оживити" громаду.

Приховані проблеми та ризики

Попри привабливу ціну, "дешевий" будинок насправді може обійтися в десятки тисяч євро.

За оцінками, на відновлення такого житла зазвичай іде від 20 до 100 тисяч євро, ще 3-5 тисяч євро йде на оформлення документів і 2-5 тисяч євро – на гарантійний депозит. В окремих випадках підсумкова сума ремонту може сягати навіть 20-50 тисяч євро залежно від розміру будинку.

Покупець зазвичай одразу вносить гарантійний депозит від 5 тисяч євро, який не повертають, якщо ремонт не розпочати у визначені строки. Додатково доведеться оплатити роботу нотаріуса, податки, а також архітектора й дозвільну документацію.

Деякі будинки продаються за помірними цінами Фото: Alamy

У деяких містах, наприклад у Муссомелі, власники зобов'язані відновити зовнішній фасад будинку в оригінальному стилі, тоді як з інтер'єром можна робити практично все. Якщо не встигнути з ремонтом фасаду у відведений термін (як правило, до трьох років), покупцю загрожує штраф у кілька тисяч євро.

У частині програм покупцю забороняють здавати будинок в оренду або перепродавати його до завершення ремонту та протягом певного строку після нього – тобто це варіант радше для тих, хто планує жити в будинку особисто, а не для швидкого інвестування.

Тож перед покупкою варто заздалегідь з'ясувати стан даху та комунікацій, наявність земельної ділянки, вимоги місцевої влади щодо термінів і стилю відновлення, а також реалістично оцінити бюджет.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дизайнерка Наталка Буг залишила Київ заради життя в маленькому селі, де тепер займається фермерством. Вона показала підписникам оселю, якій понад тисячу років – будинок датується XI століттям, – і розказала не лише про його унікальну історію, а й про те, з якими побутовими незручностями доводиться стикатися.

Інше подружжя кілька років тому зважилося на сміливий експеримент: купило старий занедбаний будинок у селі всього за 8300 гривень. Із того часу пара веде блог, де показує процес реставрації хати крок за кроком і розповідає, як змінилося їхнє життя після переїзду з міста.

А відеооператор Вадим Ключник разом із дружиною Олесею та дітьми вирішили влаштуватися ще далі – вони переїхали до маєтку в сільській Португалії. Чоловік поділився кадрами села, яке тепер стало домівкою для всієї родини.