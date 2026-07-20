"Дочкам будет сложно": Сичкарь рассказала о муже Оли Поляковой

Бывшая рестораторша и книжный продюсер Маргарита Сичкарь публично похвалила бизнесмена Вадима Буряковского — мужа певицы Оли Поляковой.

Соответствующее заявление Маргарита Сичкарь сделала в интервью журналистке Алесе Бацман, отметив, что Оле Поляковой повезло с партнером, хотя внешность и рост мужчины, по её словам, далеки от идеала.

"Полякова сорвала джекпот"

По словам Сичкар, она знакома с Буряковским уже много лет и знала также его бывшую жену Свету. По её мнению, несмотря на невысокий рост и то, что Вадим "не красавец", он является образцом настоящего мужчины.

"Полякова со своим мужем сорвала джекпот. Оля, просто молись за Вадика. Пусть он проживет 100 лет. Его нужно просто беречь", — заявила Сичкарь в эфире.

Муж и старшая дочь Оли Поляковой Фото: instagram.com/marypoppers1/

Она добавила, что Буряковский служит примером и для её собственных дочерей, которым, по её словам, в будущем будет непросто найти мужа такого же уровня.

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"Этот мужчина — пример. Его дочерям будет сложно, ведь найти рядом такого мужчину, как Вадик… Ведь он тоже подает своим дочерям пример", — добавила Сичкар.

В то же время Маргарита подчеркнула, что удача была обоюдной. Бизнесмен также нашел себе хорошую пару. Олеся Бацман поддержала эту точку зрения, отметив, что певица красива и с ней "никогда не будет скучно".

Конфликт с Ефросинией

Это заявление прозвучало на фоне предыдущего резонансного эпизода: ранее Вадим Буряковский в беседе с Дмитрием Гордоном назвал "мажором" мужа телеведущей Маши Ефросининой, бизнесмена Тимура Хромаева. Из-за этих слов Поляковой впоследствии пришлось публично извиняться перед подругой.

Несмотря на скандал, 6 июня Ефросинина и Полякова провели совместный финальный выпуск шоу "Взрослые девочки", что стало свидетельством их примирения. Вскоре после этого Полякова объявила о паузе в карьере в украинском шоу-бизнесе — сейчас певица проживает в Лондоне.

Напомним, ранее Фокус писал:

Как отзывался о зяте-американце, муже старшей дочери, супруг Оли Поляковой.

Сама дочь певицы ранее похвасталась сюрпризом, который устроил ей муж-иностранец.

Между тем выступление Оли Поляковой в КГГА вызвало волну возмущения среди украинцев, на что певица отреагировала нецензурной бранью в адрес критиков.