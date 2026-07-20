"Донькам буде складно": Січкар заговорила про чоловіка Олі Полякової

Колишня рестораторка й книжкова продюсерка Маргарита Січкар публічно похвалила бізнесмена Вадима Буряковського – чоловіка співачки Олі Полякової.

Відповідну заяву Маргарита Січкар зробила в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, зазначивши, що Олі Поляковій пощастило з партнером, хоча зовнішність і зріст чоловіка, за її словами, далекі від ідеалу.

"Полякова зірвала джекпот"

За словами Січкар, вона знайома з Буряковським багато років і знала також його колишню дружину Свєту. На її переконання, попри невисокий зріст і те, що Вадим "не красень", він є взірцем справжнього чоловіка.

"Полякова зірвала джекпот із чоловіком. Олю, просто молися на Вадіка. Нехай він живе 100 років. Його треба просто берегти", – заявила Січкар в ефірі.

Чоловік та старша донька Олі Полякової Фото: instagram.com/marypoppers1/

Вона додала, що Буряковський є прикладом і для власних доньок, яким, за її словами, буде непросто знайти в майбутньому чоловіка такого ж рівня.

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"Цей чоловік – приклад. Його донькам буде складно, бо знайти поруч такого чоловіка, як Вадік… Адже він теж показує своїм донькам приклад", – додала Січкар.

Водночас Маргарита наголосила, що удача була взаємною. Бізнесмен також отримав хорошу пару. Олеся Бацман підтримала цю думку, зауваживши, що співачка красива й з нею "ніколи не буде нудно".

Конфлікт з Єфросиніною

Ця заява пролунала на тлі попереднього резонансного епізоду: раніше Вадим Буряковський в розмові з Дмитром Гордоном назвав "мажором" чоловіка телеведучої Маші Єфросиніної, бізнесмена Тимура Хромаєва. Через ці слова Поляковій згодом довелося публічно вибачатися перед подругою.

Попри скандал, 6 червня Єфросиніна та Полякова провели спільний фінальний випуск шоу "Дорослі дівчата", що засвідчило їхнє примирення. Незабаром після цього Полякова оголосила про паузу в кар'єрі в українському шоубізнесі – наразі співачка мешкає у Лондоні.

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Як про зятя-американця, чоловіка старшої доньки, відгукнувся благовірний Олі Полякової.

Сама донька співачки раніше похвалилася сюрпризом, який влаштував їй чоловік-іноземець.

Тим часом виступ Олі Полякової в КМДА викликав хвилю обурення серед українців, на що співачка відреагувала нецензурною лайкою на адресу критиків.