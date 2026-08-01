"Было страшно": украинка после побега из Канады начинает все с нуля в 33 года (видео)
Украинка по имени Юлия прожила в Канаде четыре года, но из-за ряда недостатков решила навсегда покинуть город Калгари. Возможно, она вернётся в канадский Монреаль, но в большей степени рассматривает вариант жизни в солнечной Испании.
Девушка сейчас находится в Украине. Она рассказала свою историю на YouTube.
Украинка после жизни в Канаде начинает всё с нуля
"Меня зовут Юля. Мне 33 года. И я запускаю свой канал на YouTube. На самом деле это не только YouTube, но и новая глава в моей жизни. Месяц назад я переехала в Украину после четырёх лет проживания в Канаде. Это было очень трудное решение, мне было страшно, но я решилась. Сейчас у меня нет работы, нет пассивного дохода, богатых родственников", — говорит автор видео.
Сейчас она живет с родителями.
"Я говорю это не для того, чтобы пожаловаться. А для того, чтобы обозначить свою точку "А". У меня нет никакой специальной техники", — отметила украинка.
Она снимает видео только на телефон, который когда-то купила в Канаде в кредит. У неё также есть микрофон.
"По образованию я учительница английского языка. Когда мы проводили пробные уроки в школе, одна учительница как-то сказала мне: "Юля, если ты станешь учителем, на твоих уроках все заснут". Мой комплекс начал расцветать буйным цветом", — говорит девушка, признавшись, что долго боялась, что будет неинтересна людям, но теперь всё изменилось.
В частности, украинка будет рассказывать о своём пути с нуля и о своих ошибках.
Юлия побывала почти во всех странах Европы, в Канаде и в Америке.
"Сейчас у меня есть мечта пожить немного в Испании. Я не знаю, когда она сбудется", — призналась автор видео.
Реакция сети
В комментариях люди поддержали Юлию и отметили, что дома она даже стала выглядеть лучше:
- "Испания — замечательная страна. Вам понравится. Старайтесь улучшить свой английский. Вы сможете использовать его во всех странах, включая Испанию".
- "Сразу видно, что дома ты похорошела".
- "Ну, как говорится, с Богом! Ты молодец".
Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны?
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Украинка по имени Анна пожаловалась на жизнь в Канаде. Из страны, о которой многие мечтают, она переехала в Азию, а именно в Бангкок.
- Украинка, проживающая в Германии четыре года, рассказала о поступке соседа, который подглядывал за ней в окно, а после этого написал жалобу.
Украинка по имени Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.