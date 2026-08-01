"Було страшно": українка після втечі з Канади починає все з нуля в 33 роки (відео)
Українка на імʼя Юлія жила в Канаді чотири роки, але через низку мінусів вирішила покинути місто Калгарі назавжди. Можливо, вона повернеться в канадський Монреаль, але більше розглядає варіант життя в сонячній Іспанії.
Дівчина наразі перебуває в Україні. Своєю історією вона поділилася на YouTube.
Українка після життя в Канаді починає все з нуля
"Мене звати Юля. Мені 33 роки. І я починаю свій YouTube-канал. Насправді це не тільки YouTube, а й нова сторінка мого життя. Місяць тому я переїхала в Україну після чотирьох років у Канаді. Це було дуже важке рішення, мені було страшно, але я наважилася. Зараз у мене немає роботи, немає пасивного доходу, багатих родичів", — каже авторка відео.
Наразі вона живе з батьками.
"Я говорю це не для того, щоб пожалітися. А щоб позначити свою точку "А". У мене немає ніякої спеціальної техніки", — зазначила українка.
Вона знімає відео лише на телефон, який купила колись в Канаді в кредит. Також має мікрофон.
"За освітою я вчитель англійської мови. Коли ми проводили пробні уроки в школі, одна вчителька якось мені сказала: "Юля, якщо ти будеш вчителем, на твоїх уроках всі заснуть". Мій комплекс почав розцвітати буйним цвітом", — каже дівчина, зізнавшись, що довго боялася, що буде нецікавою людям, але тепер усе змінилося.
Зокрема, українка буде показувати весь свій шлях з нуля, свої помилки.
Юлія відвідала майже всі країни Європи, Канаду та Америку.
"Зараз у мене є мрія пожити трохи в Іспанії. Я не знаю, коли вона здійсниться", — зізналася авторка відео.
Реакція мережі
У коментарях люди підтримали Юлію та помітили, що вдома вона навіть стала виглядати краще:
- "Іспанія — чудова країна. Вам сподобається. Намагайтеся покращити англійську мову. Ви можете використовувати її в усіх країнах, включаючи Іспанію".
- "Відразу видно, що вдома покращала".
- "Ну, як то кажуть, з Богом! Ти молодець".
Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни?
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка на імʼя Анна поскаржилася на життя в Канаді. З країни, про яку багато людей мріють, вона переїхала в Азію, а саме в Бангкок.
- Українка, яка живе в Німеччині чотири роки, розповіла про вчинок сусіда, який підглядав за нею у вікно, а після того написав скаргу.
Українка на імʼя Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.