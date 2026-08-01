"Було страшно": українка після втечі з Канади починає все з нуля в 33 роки (відео)

Українка на імʼя Юлія жила в Канаді чотири роки, але через низку мінусів вирішила покинути місто Калгарі назавжди. Можливо, вона повернеться в канадський Монреаль, але більше розглядає варіант життя в сонячній Іспанії.

Дівчина наразі перебуває в Україні. Своєю історією вона поділилася на YouTube.

Українка після життя в Канаді починає все з нуля

"Мене звати Юля. Мені 33 роки. І я починаю свій YouTube-канал. Насправді це не тільки YouTube, а й нова сторінка мого життя. Місяць тому я переїхала в Україну після чотирьох років у Канаді. Це було дуже важке рішення, мені було страшно, але я наважилася. Зараз у мене немає роботи, немає пасивного доходу, багатих родичів", — каже авторка відео.

Наразі вона живе з батьками.

"Я говорю це не для того, щоб пожалітися. А щоб позначити свою точку "А". У мене немає ніякої спеціальної техніки", — зазначила українка.

Вона знімає відео лише на телефон, який купила колись в Канаді в кредит. Також має мікрофон.

Відео дня

"За освітою я вчитель англійської мови. Коли ми проводили пробні уроки в школі, одна вчителька якось мені сказала: "Юля, якщо ти будеш вчителем, на твоїх уроках всі заснуть". Мій комплекс почав розцвітати буйним цвітом", — каже дівчина, зізнавшись, що довго боялася, що буде нецікавою людям, але тепер усе змінилося.

Зокрема, українка буде показувати весь свій шлях з нуля, свої помилки.

Юлія відвідала майже всі країни Європи, Канаду та Америку.

"Зараз у мене є мрія пожити трохи в Іспанії. Я не знаю, коли вона здійсниться", — зізналася авторка відео.

Українка після життя в Канаді починає все з нуля

Реакція мережі

У коментарях люди підтримали Юлію та помітили, що вдома вона навіть стала виглядати краще:

"Іспанія — чудова країна. Вам сподобається. Намагайтеся покращити англійську мову. Ви можете використовувати її в усіх країнах, включаючи Іспанію".

"Відразу видно, що вдома покращала".

"Ну, як то кажуть, з Богом! Ти молодець".

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