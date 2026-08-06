Как выглядит Светуля с Привоза после операции по снижению веса и пластики (фото)

Известная продавщица с одесского Привоза Светлана Базаренко, известная в соцсетях как Светуля, рассказала, что сделала со своей внешностью.

Блогерша, решившаяся на несколько пластических операций, дала интервью Славе Дёмину прямо на своём рабочем месте.

Операции Светули с Привоза

По словам женщины, после прошлого интервью она начала любить и ценить себя.

"Я много размышляла, многое поняла. Нужно любить и ценить себя. Я этого не делала. Я всегда думаю: "А потом". Но нет! Потом — потом, а сейчас — пожалуйста. Результат налицо", — говорит продавщица.

В частности, Светуля решилась на пластические операции, изменила форму век, сделала подбородок.

"Потом я пошла, мне подтянули живот. Мне делали липосакцию боков. Руки я не трогала. Потом я подтянула подбородок. Его подрезали. Не видно. У меня врач-ювелир", — отметила блогерша.

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Впрочем, Светуля больше ничего не хочет менять в себе.

"Все в порядке. Только я уже на 10 килограммов поправилась. Но этого не видно! Вес пошел в ширину. Потому что я ем сладкое", — признается женщина.

Светлана Базаренко Фото: YouTube

Кроме того, продавщица утром делает зарядку и ходит в спортзал "попрыгать".

Похудение Светули

После операции вес женщины составлял 82 килограмма.

"Мой вес — 85–87 кг. Сейчас я вешу 90 кг. Я весила вообще 95. Я уже сбросила до 90. Просто свой ротик (закрыть, — Ред.) хлебчик и сладкое. Но утром сладкое всё равно нужно есть, в любом случае", — уверена Светуля.

Женщина подчеркнула, что каждый человек имеет право сам решать, как ему выглядеть.

Светуля с Привоза Фото: YouTube

"Нужно заниматься тем, что нравится. Ведь у нас миллион человек. Мы не можем всем (угодить, — Ред.). Главное, чтобы вы смотрели в зеркало и говорили: "Ну богиня, просто богиня"", — говорит продавщица.

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