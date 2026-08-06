Як виглядає Світуля з Привозу після операції зі зниження ваги і пластики (фото)

Знаменита продавчиня з одеського Привозу Світлана Базаренко, відома в соцмережах як Світуля, розповіла, що зробила зі своєю зовнішністю.

Блогерка, яка наважилася на кілька пластичних операцій, дала інтервʼю Славі Дьоміну прямо на своєму робочому місці.

Операції Світулі з Привозу

За словами жінки, після минулого інтервʼю вона почала себе любити та цінувати.

"Багато я роздумала, багато я зрозуміла. Потрібно себе любити і цінувати. Я цього не робила. Я завжди думаю: "А потім". Та ні! Потім там, а тут, будь ласка. Результат на лице", — каже продавчиня.

Зокрема, Світуля наважилася на пластичні операції, змінювала повіки, зробила щічки.

"Потім я пішла, мені відрізали животик. Мені робили ліпосакцію боків. Ручки я не чіпала. Потім я підтягнула своє підборіддя. Його обрізали. Не видно. В мене лікар ювелір", — зазначила блогерка.

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Втім, Світуля більше нічого не хоче змінювати в собі.

"Все достатньо. Тільки я вже на 10 кілограмів поправилася. Та воно не видно! Воно пішло в ширину. Бо я солодке їм", — зізнається жінка.

Світлана Базаренко Фото: YouTube

Також продавчиня робить зранку зарядку та ходить в спортзал "на попригунчиках".

Схуднення Світулі

Після операції жінка важила 82 кілограми.

"Моя вага це 85-87 кг. Зараз у мене 90 кг. Я була взагалі 95. Я вже скинула до 90. Просто свій тако ротик (закрити, — Ред.) хлібчик і солодке. Але зранку солодке все одно треба їсти, в будь-якому випадку", — впевнена Світуля.

Жінка наголосила, що кожна людина сама має право вирішувати, як їй виглядати.

Світуля з Привозу Фото: YouTube

"Треба робити те, що подобається. Бо в нас мільйон людей. Ми не можемо всім (догодити, — Ред.). Головне, що ви дивитесь в дзеркало і говорите: "Ну богиня, просто богиня"", — каже продавчиня.

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