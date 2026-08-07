Жестокий мотив: мужчина убил жену, заставив кобру укусить ее во сне (фото)

Индийский банковский служащий умышленно заморил кобру голодом, а затем подложил её спящей жене — женщина погибла от укуса. Мотив преступления — золотые украшения из приданого и выплата по страховому полису, который муж оформил на жену незадолго до её смерти.

27-летний Сурадж Кумар женился на Утре два года назад. Молодая женщина, родившая ему ребенка, имела инвалидность и вела домашнее хозяйство. За несколько месяцев до трагедии пара пережила первый, как впоследствии выяснилось, неслучайный инцидент: в марте 2020 года Утру укусила гадюка Расселла в их доме в городе Адур. Травмы оказались настолько серьёзными, что женщине потребовалась пластическая операция, а восстанавливаться она уехала к родителям. Но это было только начало, пишет издание Daily Star.

Прошло всего 52 дня с того нападения, когда 6 мая 2020 года мать Утры обнаружила её без сознания. На этот раз виновницей оказалась кобра. На следующий день женщина скончалась в мучениях.

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Ядовитую змею нашли и уничтожили уже после того, как обыскали комнату пострадавшей. Примечательно, что Сурадж, который обычно просыпался поздно, в то утро встал рано и вышел из дома ещё до того, как жену обнаружили без сознания.

Отец заподозрил неладное

Родственники сначала восприняли трагедию как роковое стечение обстоятельств. Но через неделю отец погибшей, Виджаясенан, обратился в полицию: он понимал, что кобра физически не могла попасть в комнату дочери и напасть на неё незаметно — ни самой женщине, ни её мужу.

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Дополнительные подозрения вызвало то, что, по словам Утры, её муж хорошо умел обращаться с ядовитыми змеями. Семья также привлекла известного специалиста по рептилиям Ваву Суреша, который и посоветовал родителям официально обратиться в правоохранительные органы.

Сурадж Кумар убил жену с помощью кобры Фото: Daily Mail

По его мнению, первая атака гадюки Расселла также была крайне маловероятной — этому виду пресмыкающихся чрезвычайно сложно самостоятельно добраться до второго этажа дома, где в тот момент находилась женщина.

Признание в июле 2020 года

Полиция задержала Сураджа, а вместе с ним — ловца змей по имени Чаварукаву Суреш. Решающий прорыв в расследовании произошел в июле 2020 года, когда Сурадж признался в содеянном. Он рассказал, что приобрел двух ядовитых змей, заплатив примерно по 100 фунтов стерлингов за каждую. По его словам, перед нападением он дал жене снотворное, чтобы она крепко спала и не проснулась от укуса.

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Чтобы кобра обязательно напала на жертву, Сурадж держал её голодной в закрытой бутылке с 24 апреля по 6 мая — без еды. Мужчине предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и уничтожении доказательств.

Пропавшее золото и новые аресты

В ходе расследования выяснилось, что банковскую ячейку Утры опустошили именно в день первого нападения змеи. По подозрению в уничтожении улик и сокрытии драгоценностей задержали и отца Сураджа — Сурендрана Паниккера. Позже полиция обнаружила 38 изделий из золота, спрятанных на ближайшей каучуковой плантации, однако большую часть приданого так и не удалось найти.

Арест Сураджа Кумара Фото: Daily Mail

В августе того же года следователи задержали мать Сураджа Ренуку и его сестру Сурью — обоих подозревали в сговоре, домашнем насилии и уничтожении доказательств. Змеелов, который сначала также фигурировал среди подозреваемых, впоследствии стал ключевым свидетелем обвинения.

Беспрецедентный приговор

В августе 2021 года суд признал Сураджа виновным в убийстве жены с помощью кобры. Это стал первый в судебной практике случай, когда живое животное официально признали орудием убийства и вынесли обвинительный приговор. Мужчина получил два пожизненных срока заключения. История Утры легла в основу фильма "Rajakumari", который вышел на экраны в 2025 году.

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