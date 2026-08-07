Ниций мотив: чоловік покінчив з дружиною, змусивши кобру вкусити її уві сні (фото)

Індійський банківський працівник свідомо занапастив кобру голодом, а тоді підклав її сплячій дружині – жінка загинула від укусу. Мотив злочину – золоті прикраси з посагу та виплата за страховим полісом, який чоловік оформив на дружину незадовго до її смерті.

27-річний Сурадж Кумар одружився з Утрою два роки тому. Молода жінка, яка народила йому дитину, мала інвалідність і вела домашнє господарство. За кілька місяців до трагедії пара пережила перший, як згодом виявилося, не випадковий інцидент: у березні 2020 року Утру вкусила гадюка Расселла в їхньому будинку в місті Адур. Травми виявилися настільки серйозними, що жінці знадобилася пластична операція, а відновлюватися вона поїхала до батьків. Але це був тільки початок, пише видання Daily Star.

Минуло лише 52 дні з того нападу, коли 6 травня 2020 року мати Утри знайшла її непритомною. Цього разу винуватцем була кобра. Наступного дня жінка померла в муках.

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Отруйну змію знайшли й знищили вже після того, як обшукали кімнату потерпілої. Примітно, що Сурадж, який зазвичай прокидався пізно, того ранку встав рано і вийшов з дому ще до того, як дружину виявили без свідомості.

Батько запідозрив недобре

Рідні спершу сприйняли трагедію як фатальний збіг обставин. Але через тиждень батько загиблої, Віджаясенан, звернувся до поліції: він розумів, що кобра фізично не могла потрапити до кімнати дочки й напасти на неї непоміченою – ні самою жінкою, ні її чоловіком.

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Додаткову підозру викликало те, що, за словами Утри, її чоловік добре вмів поводитися з отруйними зміями. Сім'я також залучила відомого фахівця з рептилій Ваву Суреша, який і порадив батькам офіційно звернутися до правоохоронців.

Сурадж Кумар вбив дружину за допомогою кобри Фото: Daily Mail

На його думку, перша атака гадюки Расселла також була вкрай малоймовірною – цьому виду плазунів надзвичайно складно самостійно дістатися другого поверху будинку, де тоді перебувала жінка.

Зізнання в липні 2020-го

Поліція затримала Сураджа, а разом з ним – ловця змій на ім'я Чаварукаву Суреш. Слідство отримало вирішальний прорив у липні 2020 року, коли Сурадж зізнався у скоєному. Він розповів, що придбав двох отруйних змій, заплативши приблизно по 100 фунтів стерлінгів за кожну. За його словами, перед нападом він дав дружині снодійне, щоб та міцно спала й не прокинулася від укусу.

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Аби кобра неодмінно напала на жертву, Сурадж тримав її голодною в закритій пляшці з 24 квітня по 6 травня – без жодної їжі. Чоловікові висунули звинувачення у вбивстві, замаху на вбивство, умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень і знищенні доказів.

Зникле золото та нові арешти

Під час розслідування з'ясувалося, що банківську комірку Утри спорожнили саме в день першого нападу змії. За підозрою у знищенні доказів та приховуванні коштовностей затримали й батька Сураджа – Сурендрана Паніккера. Пізніше поліція знайшла 38 виробів із золота, заховані на найближчій каучуковій плантації, однак більшу частину посагу так і не вдалося розшукати.

Арешт Сураджа Кумара Фото: Daily Mail

У серпні того ж року слідчі затримали матір Сураджа Ренуку та його сестру Сурʼю – обох підозрювали у змові, домашньому насильстві та знищенні доказів. Ловець змій, який спочатку теж фігурував серед підозрюваних, згодом став ключовим свідком обвинувачення.

Безпрецедентний вирок

У серпні 2021 року суд визнав Сураджа винним у вбивстві дружини за допомогою кобри. Це стало першим у судовій практиці випадком, коли живу тварину офіційно визнали знаряддям вбивства й винесли обвинувальний вирок. Чоловік отримав два довічні терміни ув'язнення. Історія Утри лягла в основу фільму "Rajakumari", який вийшов на екрани у 2025 році.

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