Умер супруг Ларисы Кадочниковой: что известно об Андрее Гале (фото)

Гражданским мужем легендарной украинской актрисы, звезды фильма "Тени забытых предков", Ларисы Кадочниковой был киевский адвокат Андрей Михайлович Галь.

7 августа 2026 года стало известно, что Андрей Галь умер на 63-м году жизни после тяжёлой, продолжительной болезни.

Кем был Андрей Галь

Муж Ларисы Кадочниковой был киевским адвокатом, известным юристом в профессиональных кругах. На момент смерти ему было 62 года. Галь был моложе Ларисы Кадочниковой на 25 лет (актрисе сейчас 88 лет).

Пара прожила в официально незарегистрированном (гражданском) браке более 6 лет. Штампы в паспортах они не ставили. Сама же актриса тщательно скрывала свою личную жизнь от внимания публики, ничего не рассказывала о возлюбленном и не показывала его.

Лариса Кадочникова Фото: Facebook

История знакомства и отношений

Отношения Андрея и Ларисы начались в один из самых сложных периодов её жизни — после смерти в 2014 году второго официального мужа актрисы, руководителя Театра им. Леси Украинки Михаила Саранчука.

Відео дня

Галь сначала выступал в роли адвоката, помогая женщине решать юридические вопросы, связанные с потерей мужа. Со временем деловые отношения переросли в романтические чувства. Для разбитой горем актрисы Андрей стал надежной опорой.

Лариса Кадочникова навсегда вошла в историю как Маричка из фильма "Тени забытых предков" Фото: Facebook

Болезнь и смерть

Андрей Галь четыре года тяжело болел. Супруги долгое время держали его состояние в строгой тайне. Лишь в конце июля 2026 года на церемонии "Золота дзиґа" Кадочникова впервые открыто поделилась своей болью.

"Печально это говорить, но дело в том, что у меня есть муж Андрей, адвокат, который очень тяжело болен. Я желаю ему только одного — выздоровления. Это моя боль. Я его очень люблю… Я думаю только об одном: чтобы он жил", — призналась актриса.

Буквально через неделю после этого интервью у мужчины остановилось сердце. О смерти Андрея Галя официально сообщил Национальный союз кинематографистов Украины в своих соцсетях, выразив искренние соболезнования актрисе, для которой это стало уже третьим тяжелым испытанием потери любимого человека в жизни (после режиссера Юрия Ильенко и Михаила Саранчука).

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дети Степана Гиги — дочь Квитослава и сын Степан-младший — показали, как выглядит место захоронения отца.

Блогерша и участница шоу "Супермама" Анастасия Арбузова показала, как сейчас выглядит могила легендарного хореографа Григория Чапкиса на Байковом кладбище в Киеве.

19 июля 2022 года ушла из жизни легендарная актриса и телеведущая Руслана Писанка. Жизнь знаменитости унесла онкология. Ее супруг Игорь Исаков хранит память о любимой.