Помер чоловік Лариси Кадочникової: що відомо про Андрія Галя (фото)

Цивільним чоловіком легендарної української акторки, зірки фільму "Тіні забутих предків", Лариси Кадочникової був київський адвокат Андрій Михайлович Галь.

7 серпня 2026 року стало відомо, що Андрій Галь помер на 63-му році життя після важкої, тривалої хвороби.

Ким був Андрій Галь

Чоловік Лариси Кадочникової був київським адвокатом, відомим юристом у професійних колах. На момент смерті йому було 62 роки. Галь був молодшим за Ларису Кадочникову на 25 років (акторці зараз 88 років).

Пара прожила в офіційно незареєстрованому (цивільному) шлюбі понад 6 років. Штампи в паспортах вони не ставили. Сама ж акторка ретельно тримала особисте життя подалі від уваги публіки, нічого не розповідала про коханого та не показувала його.

Лариса Кадочникова Фото: Facebook

Історія знайомства та стосунків

Стосунки Андрія та Лариси розпочалися в один із найскладніших періодів її життя — після смерті у 2014 році другого офіційного чоловіка акторки, керівника Театру ім. Лесі Українки Михайла Саранчука.

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Галь спочатку виступав як адвокат, допомагаючи жінці вирішувати юридичні питання, пов'язані з втратою чоловіка. Згодом ділове спілкування переросло в романтичні почуття. Для розбитої горем акторки Андрій став надійною підтримкою.

Лариса Кадочникова назавжди увійшла в історію як Марічка з "Тіней забутих предків" Фото: Facebook

Хвороба та смерть

Андрій Галь чотири роки тяжко хворів. Пара тривалий час тримала його стан у суворій таємниці. Лише наприкінці липня 2026 року на церемонії "Золота дзиґа" Кадочникова вперше відкрито поділилася своїм болем.

"Сумно казати, але річ у тім, що в мене чоловік Андрій, адвокат, дуже серйозно хворий. Я бажаю йому лише одного — одужання. Це біль мій. Я його дуже кохаю… Я думаю лише про одне: щоб він жив", — зізналася акторка.

Буквально за тиждень після цього інтерв'ю серце чоловіка зупинилося. Про смерть Андрія Галя офіційно повідомила Національна спілка кінематографістів України у своїх соцмережах, висловивши щирі співчуття акторці, для якої це стало вже третім важким випробуванням втрати коханої людини в житті (після режисера Юрія Іллєнка та Михайла Саранчука).

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