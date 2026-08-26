Стало известно, что Долли Партон попросила перед смертью (фото)

Американская певица и автор песен Долли Партон перед смертью в возрасте 80 лет просила, чтобы её похоронили в "красивой постели из плюшевого хлопка".

Звезда кантри скончалась 25 августа 2026 года. Теперь Page Six раскрывает последнюю просьбу знаменитости.

Последняя просьба Долли Партон

"После жизни, прожитой в тяжелых испытаниях, она наконец заслуживает комфорта и отдыха", — сказал её племянник и руководитель службы безопасности Брайан Сивер.

Он добавил, что для него "честь, смешанная с абсолютной гордостью и глубокой скорбью" — сообщить, что Партон больше нет с нами, но её "наверняка встретил" её покойный муж Карл Дин, ее родители, Ави Ли Кэролайн и Роберт Ли Партон-старший, а также "бесчисленное количество других людей, которые следили за ней и стремились, чтобы она встретилась с ними на небесах".

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"Печаль лежит на нас, а не на Долли", — продолжил Сивер.

Долли Партон Фото: Instagram dollyparton

Умерла Долли Партон

По данным TMZ, певица, исполнившая хит "I Will Always Love You", была госпитализирована с "проблемами с почками и аутоиммунными заболеваниями" в Медицинский центр Университета Вандербильта в Нашвилле за несколько дней до смерти.

Долли должна была выступить в Теннесси 14 августа, но врач запретил ей ехать.

Похороны Долли Партон состоятся в ближайшие дни. Они будут проходить в формате небольшой частной церемонии для ближайших родственников в Нэшвилле.

Певицу планируют похоронить рядом с её мужем Карлом Дином в мемориальном парке и мавзолее "Вудлаун". Долли будет в своих фирменных туфлях на высоких каблуках.

Партон родилась в 1946 году в бедности в небольшом доме в Теннесси, став четвёртым ребёнком у матери, которая к 35 годам родила 12 детей. За свою карьеру Партон выпустила 52 альбома и написала более трёх тысяч песен. Её самая известная песня "Jolene" набрала более 950 миллионов прослушиваний на стриминговой платформе Spotify.

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