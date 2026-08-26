Стало відомо, що Доллі Партон попросила перед смертю (фото)

Американська співачка та авторка Доллі Партон просила, щоб її поховали в "гарному ліжку з плюшевої бавовни" перед її смертю у віці 80 років.

Зірки кантрі не стало 25 серпня 2026 року. Тепер Page Six розкриває останнє прохання знаменитості.

Останнє прохання Доллі Партон

"Після життя, проведеного у важких стразах, вона нарешті заслуговує на комфорт і відпочинок", — сказав її племінник і керівник служби безпеки Браян Сівер.

Він додав, що для нього "честь, змішана з абсолютною гордістю та великим сумом" – повідомити, що Партон більше немає з нами, але її "напевно, зустрів" її покійний чоловік Карл Дін, її батьки, Аві Лі Керолайн та Роберт Лі Партон-старший, та "незліченна кількість інших, хто спостерігав за нею і прагнув, щоб вона зустрілася з ними на небесах".

"Смуток лежить на нас, а не на Доллі", — продовжив Сівер.

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Доллі Партон Фото: Instagram dollyparton

Померла Доллі Партон

За даними TMZ, співачка хіта I Will Always Love You була госпіталізована з "проблемами з нирками та аутоімунними захворюваннями" в Медичному центрі Університету Вандербільта в Нашвіллі за кілька днів до смерті.

Доллі мала виступити в Теннессі 14 серпня, але лікар наказав їй не їхати.

Похорон Доллі Партон відбудеться найближчими днями. Він складатиметься з невеликої приватної служби для найближчих родичів і відбудеться у Нашвіллі.

Співачку планують поховати поруч із її чоловіком Карлом Діном у меморіальному парку та мавзолеї "Вудлаун". Доллі буде у своїх фірмових туфлях на високих підборах.

Партон народилася 1946 року в бідності у невеликому будинку в Теннессі, ставши четвертою дитиною у матері, яка до 35 років народила 12 дітей. За свою кар’єру Партон випустила 52 альбоми та написала понад три тисячі пісень. Її найвідоміша пісня Jolene має понад 950 мільйонів прослуховувань на стрімінговій платформі Spotify.

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