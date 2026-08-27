Появились новые подробности о смерти бывшей невесты Кличко (фото)

Федеральные агенты провели обыск в доме Хайден Панеттьери по ордеру после преждевременной смерти актрисы в возрасте 36 лет.

Бывшая невеста Владимира Кличко и мать его дочери Каи-Евдокии скончалась 16 августа. В расследовании преждевременной смерти Панеттьери появились новые подробности. Об этом пишет US Weekly.

В доме Хайден Панеттьери провели обыск

Более шести федеральных агентов провели рейд в доме актрисы в Западном Голливуде, сообщил источник. У них были соответствующие разрешения на это.

Парень Панеттьери и его брат Зак находились на месте происшествия, когда 36-летнюю актрису обнаружили мертвой.

Зак, который заявил, что хотел "разъяснить свою причастность" к случившемуся, подчеркнул, что звонил в службу 911, пока Брайан давал Панеттьери лекарства.

Троица планировала пообедать и поиграть в гольф после того, как Зак посетит церковь. Он позвонил и написал Панеттьери и своему брату, когда выходил с воскресной службы, но не получил от них ответа, вспоминает он.

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Зак предположил, что пара спит, поэтому поехал обратно в съемный дом, но у него не было кода от двери, поэтому он не смог попасть внутрь.

"Когда мы зашли и попытались разбудить Хайден к обеду, мы поняли, что она без сознания", — сказал он.

Братья давали актрисе лекарства и вместе проводили сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли пожарные и скорая помощь.

Хайден Панеттьери Фото: Instagram @haydenpanettiere

Передозировка наркотиками?

Управление по борьбе с наркотиками (DEA) присоединилось к расследованию смерти актрисы.

Офис шерифа округа Гринвилл сообщил, что вскрытие завершено и что на теле звезды не обнаружено никаких следов травм.

Будет проведено дальнейшее расследование с целью установления причины её смерти. Главный заместитель коронера Шелтон Ингленд сообщил, что пока рано обсуждать версию о передозировке наркотиков.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Соседка актрисы дважды видела, как пожарные выносили актрису из её квартиры в Лос-Анджелесе на каталке, пока она встречалась с Брайаном Хикерсоном.

После внезапной смерти Хайден Панеттьери возникло много вопросов, в частности, что станет с её имуществом.

Кроме того, три года назад скончался брат актрисы, которому было 28 лет.