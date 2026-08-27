Появились новые подробности о смерти бывшей невесты Кличко (фото)
Федеральные агенты провели обыск в доме Хайден Панеттьери по ордеру после преждевременной смерти актрисы в возрасте 36 лет.
Бывшая невеста Владимира Кличко и мать его дочери Каи-Евдокии скончалась 16 августа. В расследовании преждевременной смерти Панеттьери появились новые подробности. Об этом пишет US Weekly.
В доме Хайден Панеттьери провели обыск
Более шести федеральных агентов провели рейд в доме актрисы в Западном Голливуде, сообщил источник. У них были соответствующие разрешения на это.
Парень Панеттьери и его брат Зак находились на месте происшествия, когда 36-летнюю актрису обнаружили мертвой.
Зак, который заявил, что хотел "разъяснить свою причастность" к случившемуся, подчеркнул, что звонил в службу 911, пока Брайан давал Панеттьери лекарства.
Троица планировала пообедать и поиграть в гольф после того, как Зак посетит церковь. Он позвонил и написал Панеттьери и своему брату, когда выходил с воскресной службы, но не получил от них ответа, вспоминает он.
Зак предположил, что пара спит, поэтому поехал обратно в съемный дом, но у него не было кода от двери, поэтому он не смог попасть внутрь.
"Когда мы зашли и попытались разбудить Хайден к обеду, мы поняли, что она без сознания", — сказал он.
Братья давали актрисе лекарства и вместе проводили сердечно-легочную реанимацию, пока не прибыли пожарные и скорая помощь.
Передозировка наркотиками?
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) присоединилось к расследованию смерти актрисы.
Офис шерифа округа Гринвилл сообщил, что вскрытие завершено и что на теле звезды не обнаружено никаких следов травм.
Будет проведено дальнейшее расследование с целью установления причины её смерти. Главный заместитель коронера Шелтон Ингленд сообщил, что пока рано обсуждать версию о передозировке наркотиков.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Соседка актрисы дважды видела, как пожарные выносили актрису из её квартиры в Лос-Анджелесе на каталке, пока она встречалась с Брайаном Хикерсоном.
- После внезапной смерти Хайден Панеттьери возникло много вопросов, в частности, что станет с её имуществом.
Кроме того, три года назад скончался брат актрисы, которому было 28 лет.