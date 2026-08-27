Зʼявилися нові деталі у смерті колишньої нареченої Кличка (фото)

Федеральні агенти обшукали будинок Гайден Панеттьєрі за ордером після передчасної смерті акторки у віці 36 років.

Колишньої нареченої Володимира Кличка та мами його доньки Каї-Євдокії не стало 16 серпня. У розслідуванні передчасної смерті Панеттьєрі з'явилися нові подробиці. Про це пише US Weekly.

Будинок Гайден Панеттьєрі обшукали

Більше шести федеральних агентів здійснили рейд до будинку акторки у Західному Голлівуді, повідомило джерело. Вони мали відповідні дозволи на це.

Хлопець Панеттьєрі та його брат Зак були на місці події, коли 36-річну акторку знайшли мертвою.

Зак, який сказав, що хотів "прояснити свою причетність" до ситуації, наголосив, що телефонував 911, поки Браян давав Панеттьєрі ліки.

Тріо планувало пообідати та пограти в гольф у приміщенні після того, як Зак відвідає церкву. Він зателефонував і написав Панеттьєрі та своєму братові, коли йшов з недільної служби, але не отримав від них відповіді, згадує він.

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Зак припустив, що пара спить, тому поїхав назад до орендованого будинку, але у нього не було коду від дверей, тому він не зміг потрапити всередину.

"Коли ми зайшли і спробували розбудити Гайден на обід, ми зрозуміли, що вона непритомна", — сказав він.

Брати давали ліки акторці та разом проводили серцево-легеневу реанімацію, поки не прибули пожежники та швидка допомога.

Гайден Панеттьєрі Фото: Instagram @haydenpanettiere

Передозування наркотиками?

Управління з боротьби з наркотиками (DEA) приєдналося до розслідування смерті акторки.

Офіс шерифа округу Грінвілл повідомив, що розтин завершено, і що на тілі зірки не виявлено жодних ознак травм.

Буде проведено подальше розслідування, щоб встановити причину її смерті. Головний заступник коронера Шелтон Інгленд повідомив, що ще зарано обговорювати теорію передозування наркотиками.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сусідка акторки двічі бачила, як пожежники виносили акторку з її квартири в Лос-Анджелесі на каталці, поки вона була у стосунках з Браяном Гікерсоном.

Після раптової смерті Гайден Панеттьєрі виникло багато запитань, зокрема, що станеться з її майном.

Крім того, три роки тому не стало брата акторки, якому було 28 років.