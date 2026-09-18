Украинка после 4 лет в Канаде вернулась домой, за что ее захейтили (фото)

Украинка по имени Юлия вернулась домой после четырёх лет жизни в Канаде и ничуть не жалеет о своём решении.

Девушка сейчас находится в Украине. Она рассказала свою историю на YouTube-канале.

Украинка вернулась из Канады

"Всем привет. Я уже два месяца нахожусь в Украине после четырёх лет в Канаде. И что же изменилось за два месяца?" — начала Юлия.

Девушка подчеркнула, что по Канаде не скучает, а по городу Калгари — уж точно нет.

"Калгари мне может присниться разве что в кошмарах. Если я даже думаю о возвращении в Канаду, то точно не в Калгари", — подчеркнула украинка.

По словам Юлии, ей потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к украинскому времени.

Более того, за два месяца, проведённых дома, у девушки заметно улучшилось психическое состояние: ей удалось снизить дозу антидепрессантов. Несмотря на хроническую головную боль и длительную адаптацию к часовому поясу, девушка не жалеет о переезде и наслаждается местной кухней и атмосферой.

Видео дня

Впрочем, украинка сталкивается с агрессивным хейтом в соцсетях со стороны подписчиков, которые критикуют её положительные отзывы о жизни в Украине во время войны. Некоторые даже говорили, что Юлия работает на Зеленского.

Автор видео признается, что, хотя и не планирует возвращаться в Калгари, тем не менее рассматривает возможность будущих поездок в Испанию.

Украинка вернулась из Канады

Основные преимущества жизни в Украине после возвращения из Канады:

Удобство и доступность магазинов: возможность за 5 минут дойти пешком до магазина и купить то, что захотелось прямо сейчас, вместо того чтобы планировать покупки на несколько дней вперед.

Приятная погода: отсутствие постоянного сильного ветра с гор, дующего в лицо, и умеренное теплое солнце.

Вкусная еда и эстетика: удовольствие от вкусной еды и возможность гулять по красивым улицам.

Улучшение психического и физического состояния: возвращение "вкуса к жизни" и желания жить, благодаря чему ей удалось существенно уменьшить дозу антидепрессантов. Также исчезли постоянные проблемы со здоровьем, которые она связывает с тем, что жизнь в Канаде ей просто не подходила.

Доступ к медицине: возможность без препятствий пройти обследование и проверить свои проблемы со здоровьем у врачей, что было трудно сделать с канадскими медиками.

"У меня снова появляется желание жить", — сказала Юлия.

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

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