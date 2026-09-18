Украинка после 4 лет в Канаде вернулась домой, за что ее захейтили (фото)
Украинка по имени Юлия вернулась домой после четырёх лет жизни в Канаде и ничуть не жалеет о своём решении.
Девушка сейчас находится в Украине. Она рассказала свою историю на YouTube-канале.
Украинка вернулась из Канады
"Всем привет. Я уже два месяца нахожусь в Украине после четырёх лет в Канаде. И что же изменилось за два месяца?" — начала Юлия.
Девушка подчеркнула, что по Канаде не скучает, а по городу Калгари — уж точно нет.
"Калгари мне может присниться разве что в кошмарах. Если я даже думаю о возвращении в Канаду, то точно не в Калгари", — подчеркнула украинка.
По словам Юлии, ей потребовалось много времени, чтобы привыкнуть к украинскому времени.
Более того, за два месяца, проведённых дома, у девушки заметно улучшилось психическое состояние: ей удалось снизить дозу антидепрессантов. Несмотря на хроническую головную боль и длительную адаптацию к часовому поясу, девушка не жалеет о переезде и наслаждается местной кухней и атмосферой.
Впрочем, украинка сталкивается с агрессивным хейтом в соцсетях со стороны подписчиков, которые критикуют её положительные отзывы о жизни в Украине во время войны. Некоторые даже говорили, что Юлия работает на Зеленского.
Автор видео признается, что, хотя и не планирует возвращаться в Калгари, тем не менее рассматривает возможность будущих поездок в Испанию.
Основные преимущества жизни в Украине после возвращения из Канады:
- Удобство и доступность магазинов: возможность за 5 минут дойти пешком до магазина и купить то, что захотелось прямо сейчас, вместо того чтобы планировать покупки на несколько дней вперед.
- Приятная погода: отсутствие постоянного сильного ветра с гор, дующего в лицо, и умеренное теплое солнце.
- Вкусная еда и эстетика: удовольствие от вкусной еды и возможность гулять по красивым улицам.
- Улучшение психического и физического состояния: возвращение "вкуса к жизни" и желания жить, благодаря чему ей удалось существенно уменьшить дозу антидепрессантов. Также исчезли постоянные проблемы со здоровьем, которые она связывает с тем, что жизнь в Канаде ей просто не подходила.
- Доступ к медицине: возможность без препятствий пройти обследование и проверить свои проблемы со здоровьем у врачей, что было трудно сделать с канадскими медиками.
"У меня снова появляется желание жить", — сказала Юлия.
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Напомним, Фокус ранее писал, что:
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