Українка після 4 років у Канаді повернулася додому, за що її захейтили (фото)

Українка на імʼя Юлія повернулася додому після чотирьох років життя в Канаді і зовсім не шкодує про своє рішення.

Дівчина наразі перебуває в Україні. Своєю історією вона поділилася на YouTube-каналі.

Українка повернулася з Канади

"Всім привіт. Я уже два місяці знаходжуся в Україні після чотирьох років в Канаді. І що ж помінялося за два місяці?" — почала Юлія.

Дівчина наголосила, що за Канадою не сумує, а за містом Калгарі — точно ні.

"Калгарі мені може снитися хіба що в кошмарах. Якщо я навіть думаю про повернення в Канаду, то точно не в Калгарі", — наголосила українка.

За словами Юлії, вона довго переналаштовувалася на український час.

Ба більше, у дівчини за два місяці вдома помітне значне покращення ментального стану: вона змогла зменшити дозу антидепресантів. Попри хронічний головний біль та тривалу адаптацію до часового поясу, дівчина не шкодує про переїзд і насолоджується локальною їжею та атмосферою.

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Втім, українка стикається з агресивним хейтом у соцмережах від підписників, які критикують її позитивні відгуки про життя в Україні під час війни. Дехто навіть казав, що Юлія працює на Зеленського.

Авторка відео зізнається, що хоча не планує повертатися до Калгарі, проте розглядає можливість майбутніх подорожей до Іспанії.

Українка повернулася з Канади

Основні переваги життя в Україні після повернення з Канади:

Зручність і доступність магазинів: можливість за 5 хвилин дійти пішки до магазину і купити те, що захотілося прямо зараз, замість того щоб планувати покупки на кілька днів наперед.

Приємна погода: відсутність постійного сильного вітру з гір, який дує в обличчя, та помірне тепле сонце.

Смачна їжа та естетика: задоволення від смачної їжі й можливість гуляти красивими вулицями.

Покращення ментального та фізичного стану: повернення "смаку до життя" та бажання жити, завдяки чому їй вдалося суттєво зменшити дозу антидепресантів. Також зникли постійні проблеми зі здоров'ям, які вона пов'язує з тим, що життя в Канаді їй просто не підходило.

Доступ до медицини: можливість без перешкод пройти обстеження та перевірити свої проблеми зі здоров'ям у лікарів, що було важко зробити з канадськими медиками.

"У мене повертається бажання жити", — сказала Юлія.

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