9 продуктов, которые не едят кардиологи: заключение на основе 20 лет практики

Американский интервенционный кардиолог Санджай Бходрадж составил список из девяти популярных продуктов, от которых он отказался после двух десятилетий лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По его наблюдениям, многие из них продаются под видом "полезных для сердца", хотя на самом деле они провоцируют воспаление, повышают уровень сахара в крови и разрушают сосуды.

Врач занимается лечением сердечно-сосудистых заболеваний, закупорки артерий и нарушений обмена веществ. За это время он заметил закономерность: многие пациенты занимались спортом и следили за уровнем стресса, но всё равно попадали в больницу с серьёзными проблемами с сердцем.

Главной причиной Бходрадж называет повседневное питание. В своей колонке он пишет, что самые вредные продукты редко имеют предупреждающие этикетки. Напротив, их позиционируют как "полезные для сердца", "растительные" или "обезжиренные". Под такими надписями скрываются ингредиенты, которые годами подтачивают артерии изнутри.

Сладкие сухие завтраки

Мультяшные персонажи и "полезные" надписи на упаковках не меняют сути: это десерт, и глазированный пончик на завтрак был бы примерно таким же выбором. Всплеск сахара вызывает мощный выброс инсулина, а со временем приводит к инсулинорезистентности и сосудистым осложнениям. Альтернатива: овсянка с ягодами и корицей, которая дает клетчатку и стабильную энергию.

Переработанные мясные продукты

Колбасы, сосиски и деликатесы консервируют с помощью нитратов и нитритов, которые в организме превращаются в канцерогенные соединения. Они не только повышают риск рака, но и способствуют повышению давления и хроническому поражению сосудов. Если "мясо" хранится дольше, чем домашний питомец, за это расплачиваются артерии. Заменить его можно самостоятельно запеченной куриной или индюшиной грудкой.

Газированные напитки и энергетики

Это двойной удар: резкий скачок уровня сахара, перегрузка надпочечников и воспалительные компоненты. "Диетические" варианты порой еще хуже, поскольку искусственные подсластители наносят вред кишечному микробиому. Такие напитки ускоряют старение организма и негативно влияют на сердце и обмен веществ. Лучше пить минеральную воду с лимоном или охлажденный травяной чай.

Жареное во фритюре

Корн-доги, картофель фри и пончики готовят на промышленных растительных маслах. При высоких температурах они окисляются и образуют токсичные побочные продукты. Эти соединения отлагаются на стенках артерий, образуют бляшки и повышают риск гипертонии, инсульта и инфаркта. Кардиолог сравнивает каждый такой кусочек с наждачной бумагой для сосудов. Вместо этого лучше запекать блюда в духовке с оливковым или авокадовым маслом.

Белый хлеб и рафинированные углеводы

Когда из зерна удаляют клетчатку, минералы и полезные вещества, продукт начинает действовать как сахар. К этой категории врач относит также крекеры и "многозерновые" подделки. Они быстро расщепляются, вызывают скачки уровня глюкозы, набор веса и диабет 2-го типа. Стоит выбирать хлеб из 100% цельного или пророщенного зерна.

Маргарин и искусственные спреды

Когда-то их активно продвигали как здоровую альтернативу сливочному маслу, но время доказало обратное. Многие маргарины до сих пор содержат трансжиры, добавленные для обеспечения длительного срока хранения. Они повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП), снижают уровень "хорошего" (ЛПВП) и делают артерии жесткими, разрушая внутреннюю оболочку сосудов. Заменить их рекомендуют маслом от животных, выращенных на свободном выпасе, или оливковым маслом экстра-вирджин.

Ультраобработанное "растительное мясо"

Надпись "plant-based" ещё не гарантирует пользы для сердца. Современные заменители мяса часто представляют собой сильно переработанные смеси с избытком соли, провоцирующих воспаление масел и синтетических добавок, таких как метилцеллюлоза. Если состав напоминает справочник по химии, организму это вряд ли пойдет на пользу. Лучше выбрать чечевицу, фасоль или минимально обработанный тофу.

Консервированные супы

Одна чашка такого супа может покрывать 80–100 % суточной нормы соли. Избыток натрия заставляет почки работать на пределе возможностей, а сердечная мышца испытывает колоссальную нагрузку. Это прямой путь к хронически высокому давлению и сердечной недостаточности. Врач советует готовить домашний суп из свежих овощей и зелени, добавляя морскую соль по вкусу.

Ароматизированные сливки для кофе

Утренний "всплеск" в чашке оказывается химическим коктейлем из гидрогенизированных масел, искусственных ароматизаторов и большого количества сахара. Эта привычка накапливается день за днём, стимулирует системное воспаление и образование бляшек ещё до того, как человек вышел из дома. Заменить их можно несладким миндальным или овсяным молоком с щепоткой корицы или ванильным экстрактом.

Бходрадж предупреждает: не стоит перестраивать весь рацион за одну ночь. Начните с малого и меняйте продукты постепенно, а результаты не заставят себя ждать и появятся в анализах крови. Перед любыми масштабными изменениями в питании следует проконсультироваться с врачом.

По материалам колонки доктора медицины Санджая Бходраджа, интервенционного кардиолога и врача функциональной медицины.

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