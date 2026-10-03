9 продуктів, які не їдять кардіологи: висновок на основі 20 років практики

Американський інтервенційний кардіолог Санджай Бходрадж склав перелік із дев'яти популярних продуктів, від яких відмовився після двох десятиліть лікування серцево-судинних хвороб. За його спостереженнями, багато з них продають під виглядом "корисних для серця", хоча насправді вони провокують запалення, підвищують цукор у крові й руйнують судини.

Лікар працює із серцево-судинними захворюваннями, забитими артеріями та метаболічними розладами. За цей час він помітив закономірність: чимало пацієнтів тренувалися й стежили за рівнем стресу, проте все одно потрапляли до лікарні із серйозними проблемами серця.

Головною причиною Бходрадж називає повсякденне харчування. У своїй колонці він пише, що найшкідливіші продукти рідко мають попереджувальні етикетки. Навпаки, їх подають як "корисні для серця", "рослинні" чи "знежирені". Під такими написами ховаються інгредієнти, що роками підточують артерії зсередини.

Солодкі сухі сніданки

Мультяшні персонажі й "корисні" позначки на пачках не міняють суті: це десерт, і глазурований пончик на сніданок був би приблизно таким самим вибором. Стрибок цукру викликає потужний викид інсуліну, а з часом призводить до інсулінорезистентності та судинних ускладнень. Альтернатива: вівсянка із ягодами та корицею, яка дає клітковину й стабільну енергію.

Оброблені м'ясні вироби

Ковбаси, сосиски та делікатеси консервують нітратами й нітритами, які в організмі перетворюються на канцерогенні сполуки. Вони не тільки підвищують ризик раку, а й сприяють зростанню тиску та хронічному ураженню судин. Якщо "м'ясо" зберігається довше за домашнього улюбленця, за це платять артерії. Замінити його можна самостійно запеченою курячою чи індичою грудкою.

Газовані напої і енергетики

Це подвійний удар: різкий сплеск цукру, перевантаження надниркових залоз і запальні компоненти. "Дієтичні" версії часом ще гірші, бо штучні підсолоджувачі шкодять кишковому мікробіому. Такі напої прискорюють старіння організму та б'ють по серцю й обміну речовин. Краще пити мінеральну воду з лимоном або охолоджений трав'яний чай.

Смажене у фритюрі

Корн-доги, картопля фрі та пончики готують на промислових рослинних оліях. За високих температур вони окислюються й утворюють токсичні побічні продукти. Ці сполуки осідають на стінках артерій, формують бляшки й підвищують ризик гіпертонії, інсульту та інфаркту. Кардіолог порівнює кожен такий шматочок із наждачним папером для судин. Замість цього краще запікати страви в духовці з оливковою чи авокадовою олією.

Білий хліб і рафіновані вуглеводи

Коли із зерна прибирають клітковину, мінерали й корисні речовини, продукт починає діяти як цукор. До цієї категорії лікар зараховує також крекери та "багатозернові" підробки. Вони швидко розщеплюються, спричиняють коливання глюкози, набір ваги та діабет 2-го типу. Варто обирати хліб зі 100% цільного або пророщеного зерна.

Маргарин і штучні спреди

Колись їх агресивно просували як здорову альтернативу вершковому маслу, але час показав протилежне. Багато маргаринів досі містять трансжири, створені заради тривалого терміну придатності. Вони підвищують "поганий" холестерин (ЛПНЩ), знижують "хороший" (ЛПВЩ) і роблять артерії жорсткими, руйнуючи внутрішню вистилку судин. Замінити їх радять маслом від тварин на вільному випасі або екстра-вірджин оливковою олією.

Ультраоброблене "рослинне м'ясо"

Напис "plant-based" ще не гарантує користі для серця. Сучасні замінники м'яса часто є глибоко переробленими сумішами з надлишком солі, запальних олій і синтетичних добавок на кшталт метилцелюлози. Якщо склад скидається на довідник із хімії, організму навряд чи це на користь. Краще взяти сочевицю, квасолю або мінімально оброблений тофу.

Консервовані супи

Одна чашка такого супу може покривати 80-100% добової норми солі. Надлишок натрію змушує нирки працювати на межі, а серцевий м'яз отримує колосальне навантаження. Це пряма дорога до хронічно високого тиску та серцевої недостатності. Лікар радить готувати домашній суп зі свіжими овочами й зеленню, додаючи морську сіль за смаком.

Ароматизовані вершки для кави

Ранковий "сплеск" у горнятку виявляється хімічним коктейлем із гідрогенізованих олій, штучних ароматизаторів і великої кількості цукру. Ця звичка накопичується день за днем, стимулює системне запалення й утворення бляшок ще до того, як людина вийшла з дому. Замінити їх можна несолодким мигдальним чи вівсяним молоком із дрібкою кориці або ванільним екстрактом.

Бходрадж застерігає: перебудовувати весь раціон за одну ніч не варто. Почніть з малого і міняйте продукти поступово, а результати не забарляться з'явитися в аналізах крові. Перед будь-якими масштабними змінами в харчуванні слід порадитися з лікарем.

За матеріалами колонки доктора медицини Санджая Бходраджа, інтервенційного кардіолога та лікаря функціональної медицини.

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