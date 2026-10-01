В чем секреты фигуры 62-летней Моники Беллуччи (фото)

Оставаясь верной своим итальянским корням, Моника Беллуччи придерживается рациона, богатого пастой, пирожными и вином.

Актриса, которой накануне исполнилось 62 года, продолжает выглядеть моложе, чем когда-либо, и обладает роскошной фигурой. Об этом пишет Daily Mail.

Секреты Моники Беллуччи

Однако её подход к питанию и физической активности далек от общепринятых представлений: Моника строго следует своему "правилу пяти" и почти не занимается спортом.

Еще в 2015 году кинозвезда поделилась советом о том, как сохранить молодость, сказав поклонникам: "Хорошо ешьте, хорошо пейте, занимайтесь любовью и много смейтесь!"

"Дело в том, что я люблю пирожные и пасту, могу выпить бокал вина и изредка позволить себе сигарету", — добавила она в интервью The Telegraph.

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Чтобы поддерживать активный обмен веществ, Моника ест пять раз в день: завтрак, обед, ужин и два перекуса между ними.

Она придерживается средиземноморской диеты, богатой овощами, фруктами, нежирными белками и оливковым маслом, а также употребляет продукты с высоким содержанием полезных жиров — например, орехи и авокадо, — чтобы питать кожу изнутри.

Моника Беллуччи Фото: Instagram/Monica Bellucci

Кроме того, Моника убеждена в важности контроля порций: этот метод позволяет ей есть то, что хочется, не переедая.

Такой подход, не предусматривающий строгих ограничений, позволяет ей время от времени баловать себя любимыми "греховными" лакомствами.

Пилатес в жизни актрисы

Актриса также с удовольствием занимается пилатесом — ради собственного удовольствия и гибкости тела.

Помимо интенсивных тренировок она также любит плавать — несколько раз в неделю по 45 минут.

"Конечно, я немного занимаюсь спортом и слежу за питанием, когда работаю, но не делаю из этого культа", — рассказала она изданию The Sunday Times.

Моника Беллуччи Фото: Instagram/Monica Bellucci

"У меня всегда были пышные формы, и я никогда не была слишком худой — такова уж моя натура. И я хочу стареть спокойно; когда тебе 50 или 60, твои потребности отличаются от тех, что были в 20 лет", — подчеркнула итальянка.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Моника Беллуччи привлекла к себе внимание во время выхода на красную дорожку 79-го кинофестиваля в Локарно.

Актриса воплощала на экране роковых красавиц, однако в каждой роли, от комедийной до драматической, она раскрывалась в полной мере.

Кроме того, младшая дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя, 15-летняя Леони, которую родители-актеры тщательно ограждали от публичности, украсила обложку журнала Vogue Italia.