У чому секрети тіла 62-річної Моніки Беллуччі (фото)

Залишаючись вірною своєму італійському корінню, Моніка Беллуччі дотримується раціону, багатого на пасту, тістечка та вино.

Акторка, якій напередодні виповнилося 62 роки, продовжує виглядати молодшою, ніж будь-коли, і має розкішну фігуру. Про це пише Daily Mail.

Секрети Моніки Беллуччі

Однак її підхід до харчування та фізичної активності далекий від загальноприйнятих уявлень: Моніка твердо дотримується власного "правила п’яти" і майже не займається спортом.

Ще у 2015 році зірка екрану поділилася порадою щодо збереження молодості, сказавши шанувальникам: "Добре їжте, добре пийте, займайтеся коханням і багато смійтеся!"

"Правда в тому, що я люблю тістечка й пасту, можу випити келих вина і зрідка дозволити собі сигарету", — додала вона в інтерв’ю The Telegraph.

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Щоб підтримувати активний метаболізм, Моніка їсть п’ять разів на день: сніданок, обід, вечеря та два перекуси між ними.

Вона дотримується середземноморської дієти, багатої на овочі, фрукти, нежирні білки та оливкову олію, а також вживає продукти з високим вмістом корисних жирів — наприклад, горіхи й авокадо, — щоб живити шкіру зсередини.

Моніка Беллуччі Фото: Instagram/Monica Bellucci

Також Моніка переконана у важливості контролю порцій: цей метод дозволяє їй їсти те, чого хочеться, не переїдаючи.

Такий підхід, що не передбачає суворих обмежень, дозволяє їй час від часу балувати себе улюбленими "грішними" смаколиками.

Пілатес у житті акторки

Акторка також із задоволенням займається пілатесом — для власного вдоволення та гнучкості тіла.

Замість інтенсивних тренувань вона також любить плавати — кілька разів на тиждень по 45 хвилин.

"Звісно, ​​я трохи займаюся спортом і стежу за харчуванням, коли працюю, але не роблю з цього культу", — розповіла вона виданню The Sunday Times.

Моніка Беллуччі Фото: Instagram/Monica Bellucci

"Я завжди мала пишні форми й ніколи не була надто худою — така вже моя природа. І я хочу старіти спокійно; коли тобі 50 чи 60, твої потреби відрізняються від тих, що були у 20 років", — наголосила італійка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Моніка Беллуччі прикувала до себе увагу під час виходу на червону доріжку 79-го кінофестивалю у Локарно.

Акторка втілювала на екрані фатальних красунь, проте в кожній ролі, від комедійної до драматичної, вона розкривалася по-повній.

Крім того, молодша донька Моніки Белуччі та Венсана Касселя, 15-річна Леоні, яку батьки-актори ретельно оберігали від публічності, прикрасила обкладинку журналу Vogue Italia.