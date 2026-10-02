Тест с чашкой кофе: в "кадрах" рассказали о секретном трюке на собеседовании

В интернет-тренды попало видео одной блогерши-рекрутерши. Она инициировала дискуссию о том, может ли чашка холодного кофе в руках соискателя испортить впечатление от собеседования.

Автор ролика считает, что такая деталь, как холодный кофе, выглядит слишком неформально, и это задело представителей поколения Z. Аудитория разделилась на два лагеря, а эксперты заговорили о перекосе баланса сил на рынке труда. Фокус попытался во всём этом разобраться.

Её ролик появился в сентябре и за короткое время набрал сотни тысяч просмотров (@caitlinrecruiter). Рекрутер утверждала, что соискатель со стаканом охлаждённого кофе на собеседовании производит очень непринуждённое впечатление, а это, по её мнению, может лишить его шансов на должность.

Мнения людей разошлись

Одни настаивают на классическом деловом этикете и считают, что речь идет не о кофеине, а о профессионализме. Другие удивляются: какое отношение имеет напиток с трубочкой к опыту, знаниям или уму кандидата? Вопрос остаётся открытым.

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Тренер по карьерному росту из Вашингтона Фиби Хэвин видит в этой истории отражение современной ситуации на рынке труда. В комментарии для CNBC Make It она отмечает, что соотношение сил сегодня резко смещено в пользу компаний.

"Вы потратили бесчисленные часы на написание отзывов, у вас 10 лет опыта и степень магистра, а причина, по которой вам отказывают, — кофе?" — спрашивает она не без раздражения.

Конфликт поколений

Вице-президент LinkedIn по коммуникациям Кэтрин Фишер считает, что это классическое столкновение поколений. "Зумеры" приходят в офисы со своей индивидуальностью и не боятся ставить под сомнение устаревшие корпоративные правила. То, что для них естественно, старшие коллеги из кадровых отделов могут воспринять как лень или нежелание играть по правилам.

Какой выход?

Многие рекрутеры признаются, что когда перед ними сильный специалист, напиток в его руках их почти не беспокоит. Впрочем, советы остаются прагматичными: если можно избежать лишнего риска, кофе лучше оставить в машине или на ресепшене.

Если же вы столкнулись с ярыми сторонниками дресс-кода "старой школы", эксперты советуют воспринимать это как тревожный сигнал. Собеседование работает в обе стороны: кандидат не только предлагает свои навыки, но и выбирает среду, в которой будет проводить рабочие дни. Вопрос в том, стоит ли тратить силы на коллектив, который придирается к бумажному стаканчику.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Автор книги "Тайный язык работы: чрезвычайно полезные сценарии для любой ситуации" Эрин Макгофф утверждает, что руководители во время собеседования часто задают один вопрос, который может оказаться едва ли не самым сложным для кандидата на определенную должность.

Профессор озвучила единственный вопрос, который всегда нужно задавать на собеседовании.

Кроме того, генеральный директор компании назвал три "красных флажка" на собеседовании.