Тест на чашку кави: у "кадрах" розповіли про секретний трюк на співбесіді
В інтернет-тренди залетіло відео однієї блогерки-рекрутерки. Вона започаткувала дискусію, чи може холодна кава в руках кандидата зіпсувати враження від співбесіди.
Авторка ролика вважає, що така деталь, як холодна кава, виглядає надто неформально, і це зачепило представників покоління Z. Аудиторія розділилася на два табори, а експерти заговорили про перекіс балансу сил на ринку праці. Фокус намагався з усім цим розібратися.
Її ролик з'явився у вересні й за короткий час зібрав сотні тисяч переглядів (@caitlinrecruiter). Рекрутерка стверджувала, що зумер зі склянкою кави на інтерв'ю справляє дуже невимушене враження, а це, на її думку, може позбавити його шансів на посаду.
Люди розійшлись в позиціях
Одні наполягають на класичному діловому етикеті й вважають, що йдеться не про кофеїн, а про професіоналізм. Інші дивуються: який стосунок має напій із трубочкою до досвіду, знань чи розуму кандидата? Питання відкрите.
Кар'єрна тренерка з Вашингтона Фібі Гевін бачить у цій історії дзеркало сучасного найму. У коментарі для CNBC Make It вона зазначає, що баланс сил сьогодні різко зміщений у бік компаній.
"Ви витратили незліченні години на відгуки, маєте 10 років досвіду та магістерський ступінь, а причина, чому вам відмовляють, – кава?" – запитує вона не без роздратування.
Конфлікт поколінь
Віцепрезидентка LinkedIn із комунікацій Кетрін Фішер вважає, що це класичне зіткнення поколінь. Зумери приходять в офіси зі своєю індивідуальністю й не бояться ставити під сумнів застарілі корпоративні правила. Те, що для них природно, старші колеги з кадрових відділів можуть сприйняти як лінощі чи небажання грати за правилами.
Який вихід
Багато рекрутерів зізнаються, що коли перед ними сильний фахівець, напій у його руках їх майже не обходить. Утім, поради лишаються прагматичними: якщо можна уникнути зайвого ризику, каву краще залишити в авто чи на ресепшені.
Якщо ж ви натрапили на затятих прихильників дрес-коду "старої школи", експерти радять сприймати це як тривожний сигнал. Співбесіда працює в обидва боки: кандидат не лише пропонує свої навички, а й обирає середовище, де проведе робочі дні. Питання в тому, чи варто витрачати сили на колектив, який чіпляється до паперового стаканчика.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Авторка книги "Таємна мова роботи: надзвичайно корисні сценарії для будь-якої ситуації" Ерін Макгофф стверджує, що керівники під час співбесіди часто ставлять одне питання, яке може виявитися чи не найскладнішим для кандидата на певну посаду.
- Професорка озвучила єдине питання, яке завжди потрібно ставити на співбесіді.
Крім того, СЕО компанії назвав три "червоні прапорці" на співбесіді.