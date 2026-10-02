Тест на чашку кави: у "кадрах" розповіли про секретний трюк на співбесіді

В інтернет-тренди залетіло відео однієї блогерки-рекрутерки. Вона започаткувала дискусію, чи може холодна кава в руках кандидата зіпсувати враження від співбесіди.

Авторка ролика вважає, що така деталь, як холодна кава, виглядає надто неформально, і це зачепило представників покоління Z. Аудиторія розділилася на два табори, а експерти заговорили про перекіс балансу сил на ринку праці. Фокус намагався з усім цим розібратися.

Її ролик з'явився у вересні й за короткий час зібрав сотні тисяч переглядів (@caitlinrecruiter). Рекрутерка стверджувала, що зумер зі склянкою кави на інтерв'ю справляє дуже невимушене враження, а це, на її думку, може позбавити його шансів на посаду.

Люди розійшлись в позиціях

Одні наполягають на класичному діловому етикеті й вважають, що йдеться не про кофеїн, а про професіоналізм. Інші дивуються: який стосунок має напій із трубочкою до досвіду, знань чи розуму кандидата? Питання відкрите.

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Кар'єрна тренерка з Вашингтона Фібі Гевін бачить у цій історії дзеркало сучасного найму. У коментарі для CNBC Make It вона зазначає, що баланс сил сьогодні різко зміщений у бік компаній.

"Ви витратили незліченні години на відгуки, маєте 10 років досвіду та магістерський ступінь, а причина, чому вам відмовляють, – кава?" – запитує вона не без роздратування.

Конфлікт поколінь

Віцепрезидентка LinkedIn із комунікацій Кетрін Фішер вважає, що це класичне зіткнення поколінь. Зумери приходять в офіси зі своєю індивідуальністю й не бояться ставити під сумнів застарілі корпоративні правила. Те, що для них природно, старші колеги з кадрових відділів можуть сприйняти як лінощі чи небажання грати за правилами.

Який вихід

Багато рекрутерів зізнаються, що коли перед ними сильний фахівець, напій у його руках їх майже не обходить. Утім, поради лишаються прагматичними: якщо можна уникнути зайвого ризику, каву краще залишити в авто чи на ресепшені.

Якщо ж ви натрапили на затятих прихильників дрес-коду "старої школи", експерти радять сприймати це як тривожний сигнал. Співбесіда працює в обидва боки: кандидат не лише пропонує свої навички, а й обирає середовище, де проведе робочі дні. Питання в тому, чи варто витрачати сили на колектив, який чіпляється до паперового стаканчика.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Авторка книги "Таємна мова роботи: надзвичайно корисні сценарії для будь-якої ситуації" Ерін Макгофф стверджує, що керівники під час співбесіди часто ставлять одне питання, яке може виявитися чи не найскладнішим для кандидата на певну посаду.

Професорка озвучила єдине питання, яке завжди потрібно ставити на співбесіді.

Крім того, СЕО компанії назвав три "червоні прапорці" на співбесіді.