Известная блогерша попала в скандал из-за надписи о войне (фото)

Украинский бренд уличной одежды Syndicate и блогерша-военнослужащая Нати Гресько оказались в центре скандала из-за футболки с надписью "Извините, это моя первая война".

После волны критики бренд уже объявил, что снимает эту модель с продажи. Фокус рассказывает, что произошло.

Скандал с футболкой

Изначально футболка создавалась не как самостоятельный коммерческий товар. Она была частью коллекции, представленной на Ukrainian Fashion Week. А после этого компания получила запросы от людей, которые хотели бы приобрести такую вещь.

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, бренд объявил о начале продаж, однако быстро подвергся критике со стороны общественности. Украинцы обвинили Syndicate и блогершу Нати Гресько, служащую в ВСУ, в гламуризации и монетизации войны. После этого футболка была снята с продажи.

Видео дня

В заявлении в Instagram представители бренда признали, что не предвидели такой реакции.

"Мы наблюдаем реакцию, которую не предвидели до запуска, и нам искренне жаль. Мы снимаем "Sorry, it’s my first war" с продажи. В основе этого решения не было желания сыграть на теме войны или продемонстрировать легкомысленное отношение к ней. Но людей много, опытов много, контекстов тоже", — отметили в Syndicate.

Нати Греско Фото: Instagram

Что писали люди

В комментариях к посту Нати Гресько и в целом в соцсетях было много негативных отзывов:

"Странно делать моду на фоне страшной войны. Таким образом война как бы романтизируется, это уже переходит в "стиль" в прямом смысле этого слова, эта вещь становится частью какого-то модного гардероба. Футболка сама по себе красивая, шрифт тоже, но война — это страшно, никак не модно".

"Это неудачный посыл и, более того, неудачный способ продвижения через инфлюенсеров модных девушек".

"Вау, монетизация войны. Никогда такого не было — и вот опять. Мы берем пример с тупых вестернов, которые шутят на тему того, что может начаться третья мировая, и они такие: "ахаха, моя первая мировая война, извините, немного нервничаю"? Там люди умирают, а вы тут сидите и ищете способы, как сделать войну милее".

"Надоело. То, что эксплуатируют тему войны и страданий людей в галимом мерче, что берут "лицами" золотоворотских инфлюенсерш. О чём это? Для кого это? Неужели нужно всё превращать в мерч? Где граница? Где тонкость восприятия людей и их боли вокруг?"

Были и те, кто поддержал блогершу:

"Впервые я не понимаю с*ачей и хайпа. Прекрасно понимаю, что это сарказм, и я сама в начале полномасштабной войны описывала своё состояние похожей фразой. Гораздо лучше купить футболку с мощной мощностью и несокрушимой несокрушимостью".

"Резонирует!"

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